Diese Woche kehrt der Frühling ein. Vor allem am Mittwoch und Donnerstag erinnern die Temperaturen eher an April als an Ende Februar.
Neben den frühlingshaften Temperaturen werden auch die Tage spürbar länger und bleiben abends merklich länger hell. Am Montag geht die Sonne erstmals in diesem Jahr nach 18 Uhr unter. In den kommenden Monaten verschiebt sich der Sonnenuntergang weiter nach hinten. Erst nach der Zeitumstellung Ende Oktober liegt er wieder vor 18 Uhr.
Jeden Tag über 3 Minuten mehr Sonnenschein
Kurz vor der Tag-und-Nacht-Gleiche, am 20. März, nimmt die Tageslänge am schnellsten zu. Dann kommen täglich etwa 3.5 Minuten Tageslicht hinzu.
Zurzeit nimmt die Tageslänge jeden Tag um etwa 3 Minuten und 15 Sekunden zu. Anfangs Januar lag die tägliche Zunahme noch bei weniger als einer Minute.
Warum nimmt die Tageslänge jetzt so schnell zu?
Der Grund für die schnelle Tageszunahme ist die Neigung der Erdachse. Nach der Wintersonnenwende steigt die Sonne jeden Tag etwas höher über den Horizont. Gegen Ende Februar wird die Bahn, die die Sonne scheinbar am Himmel zieht, deutlich steiler. Dadurch gewinnen die Tage in dieser Zeit besonders schnell an Länge.
-
Bild 1 von 14. Reutigen/BE. In der letzten Februarwoche kommen Frühlingsgefühle auf. Die Natur wird allmählich farbiger und die ersten Insekten begeben sich auf Futtersuche. Bildquelle: Werner Krebs.
-
Bild 2 von 14. Egolzwil/LU. Wo ist der süsse Nektar? Bildquelle: Vinzenz Blum.
-
Bild 3 von 14. Ostermundigen/BE. Frühlingsgruss von einem Krokusfeld. Bildquelle: Marianne Binggeli.
-
Bild 4 von 14. Grossaffoltern/BE. Frühlingserwachen. Bildquelle: Sarah Rappo .
-
Bild 5 von 14. Egolzwil/LU. Die Bienen im Sammelrausch. Bildquelle: Vinzenz Blum.
-
Bild 6 von 14. Hölstein/BL . Frühlingserwachen. Bildquelle: Annelies Gysin.
-
Bild 7 von 14. Malters/LU . Biene auf Krokus . Bildquelle: Urs Gutfleisch.
-
Bild 8 von 14. Sachseln/OW. Fleissige Helfer . Bildquelle: Yvonne Bossert.
-
Bild 9 von 14. Neuenegg/BE . Der Frühling ist nicht mehr weit. Bildquelle: Peter Moser.
-
Bild 10 von 14. Kandergrund/BE. Erste Leberblümchen. Bildquelle: Marianne Schmid .
-
Bild 11 von 14. Steinach/SG . Frühlingserwachen. Bildquelle: Bruno Gschwend.
-
Bild 12 von 14. Aldesago/TI. Im Tessin wird am Dienstag erstmals in diesem Jahr die 20-Grad-Marke geknackt. Bildquelle: Heidi Erni Labhart.
-
Bild 13 von 14. Locarno/TI . Die Kamelien blühen. Bildquelle: Irene Eichhorn.
-
Bild 14 von 14. Gandria/TI. Zwischen den Olivenbäumen blühen die ersten Narzissen. Bildquelle: Heidi Erni Labhart.
Das zunehmende Tageslicht beeinflusst sowohl die Natur als auch uns Menschen. Pflanzen beginnen früher auszutreiben, Vögel werden aktiver und singen häufiger. Auch unser Körper reagiert: Mehr Tageslicht hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin, was bei vielen die Stimmung hebt und uns energiegeladener fühlen lässt.