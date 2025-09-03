Bereits am Montag sorgten kräftige Gewitter lokal für Schäden – und auch der Donnerstag birgt wieder Unwetterpotential. Im Zusammenhang mit einer durchziehenden Kaltfront entstehen ab dem Nachmittag wieder kräftige Gewitterzellen, die lokal Hagel, Starkregen und Sturmböen mit sich bringen können.

Besonders betroffen sind voraussichtlich Teile des Juras, des Flachlands und der Voralpen. Innerhalb der Alpen und im Süden dürften die Gewitter weniger intensiv ausfallen. Die Gewitter ziehen von West nach Ost: Im Westen ist die Gefahr besonders am Nachmittag erhöht, die Ostschweiz trifft es wahrscheinlich erst am Abend.

Legende: Am Donnerstag besteht vor allem im Flachland, im Jura und entlang der Voralpen die Gefahr von heftigen Gewittern. SRFMeteo

Es lohnt sich, ungesicherte Gegenstände rechtzeitig zu sichern und die Kanalisation freizuhalten. Wer morgen draussen unterwegs ist, sollte sich frühzeitig über die aktuelle Lage informieren und bei Aufzug eines kräftigen Gewitters rasch Schutz suchen. Auch in grösserer Entfernung zu den Gewitterzellen sind bereits kräftige Böen möglich.