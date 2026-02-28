Die Saharastaubkonzentration über der Schweiz hatte am Freitag ihren Höhepunkt mit umgerechnet 40'000 Tonnen Staub am Schweizer Himmel. Dies führte unter anderem dazu, das die Sonnenflecken auf der Sonne ohne Filter gefilmt werden konnten.
Dieses spektakuläre Zeitraffer-Video von Lukas Wyss ist verdientermassen das Wettervideo der Woche. Herzliche Gratulation! Er hielt bereits den Vollmond vom Dienstag fest, welcher im März auch liebevoll Wurmmond genannt wird.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
SRFMeteoVideo
SRF Meteo App
Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.
Jetzt installieren und mitwettern.