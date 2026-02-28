Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Die Saharastaubkonzentration über der Schweiz hatte am Freitag ihren Höhepunkt mit umgerechnet 40'000 Tonnen Staub am Schweizer Himmel. Dies führte unter anderem dazu, das die Sonnenflecken auf der Sonne ohne Filter gefilmt werden konnten.

Dieses spektakuläre Zeitraffer-Video von Lukas Wyss ist verdientermassen das Wettervideo der Woche. Herzliche Gratulation! Er hielt bereits den Vollmond vom Dienstag fest, welcher im März auch liebevoll Wurmmond genannt wird.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo