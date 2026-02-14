Im aktuellen Wettervideo der Woche präsentiert Irene Eichhorn einen Zeitraffer aus Schwyz. Die Aufnahme zeigt, wie sich die Wolken über den Alpen formieren, vorbeiziehen und ständig neue Stimmungen schaffen – ein eindrucksvoller Blick auf den wechselhaften Himmel.
Weitere #SRFMeteoVideos zeigen ebenfalls vielfältiges Wetter: Von Wind, über Wolken bis zu riesigen Schneeflocken. Vielen Dank für alle Einsendungen!
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
SRFMeteoVideo
SRF Meteo App
Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.
Jetzt installieren und mit wettern.