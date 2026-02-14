Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Im aktuellen Wettervideo der Woche präsentiert Irene Eichhorn einen Zeitraffer aus Schwyz. Die Aufnahme zeigt, wie sich die Wolken über den Alpen formieren, vorbeiziehen und ständig neue Stimmungen schaffen – ein eindrucksvoller Blick auf den wechselhaften Himmel.

Weitere #SRFMeteoVideos zeigen ebenfalls vielfältiges Wetter: Von Wind, über Wolken bis zu riesigen Schneeflocken. Vielen Dank für alle Einsendungen!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo