In der letzten Woche hat sich die Sonne mehr und mehr ihren Platz am Himmel zurückerobert. Sie war so übermütig, dass sie sogar eine Runde auf der Rutschbahn fuhr.
Die Rutschbahn zieht vom Gipfel der Rigi bis nach Küsnacht. Aufgenommen hat dies Helene Bürgler, herzliche Gratulation zum «Wettervideo der Woche».
In unserer Videogalerie finden Sie zudem zwei Videos von Wolken. Die einen veranstalten ein Wettrennen, die anderen tanzen einen Walzer.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.
