Wettervideo der Woche Ein Herz für Wolken

Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

24.08.2025, 07:38

Was passiert, wenn zwei Pilotinnen zusammenspannen und eine Wolke zaubern? Ein Herz entsteht! Maja Bongni konnte dieses Spektakel über dem Berner Himmel beobachten. Gratulation zum Wettervideo der Woche!

Ein weiterer Hingucker der Woche stammt von Bernadette Siegenthaler:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

