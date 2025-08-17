 Zum Inhalt springen

Wettervideo der Woche Gewitterwolke im Scheinwerferlicht

Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

17.08.2025, 08:33

Die Woche war zwar oft wolkenlos, gegen Ende der Woche bildeten sich jedoch einige kräftige Gewitter. Besonders eindrucksvoll waren die Gewitterwolken während des Sonnenuntergangs. Das Wettervideo zeigt eine solche Wolke im Scheinwerferlicht. Herzlichen Glückwunsch an Yvonne Estermann zum Wettervideo der Woche.

In unserer Videogalerie finden Sie weitere gewitterhafte Zeitraffer sowie einen bezaubernden Sternenhimmel über dem Rhonegletscher.

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

