Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Am vergangenen Sonntag zogen teils kräftige Gewitter über die Schweiz. Besonders im Kanton Bern ging nicht nur Starkregen, sondern lokal auch grosser Hagel nieder. Eindrücklich ist die Menge an Hagel, welche in Brienz/BE zu einem regelrechten Hagelfluss geführt hat. Ursula Santschi hat dieses Spektakel für uns festgehalten, vielen Dank!

Weitere eindrückliche Videos der vergangenen Woche finden Sie in der Galerie. Vielen Dank für alle eingesendeten SRFMeteo-Videos.

Der Hagel kommt, 9. 6., Oberried am Brienzersee/BE, Urs von Allmen
Wassermassen, 12. Juni, Neuhausen am Rheinfall/SH, Christoph Hauser

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video einer Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.