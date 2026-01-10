Nicolas Lätt hat sich getraut heisses Wasser bei Eiseskälte über sich zu schütten. Das heisse Wasser wird in der Luft im Nu zu Eis! Gratulation zum eindrücklichen Wettervideo der Woche. Vorsicht beim Nachmachen: Das funktioniert nur bei deutlichen Minustemperaturen!
Zwei weitere Videos zeigen rauchende Seen. Der Seerauch ist ein interessantes Phänomen.
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.
