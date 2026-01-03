Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Das neue Jahr startete mit tiefen Temperaturen. So ergriff Lukas Wyss, wie viele andere auch, die Chance und liess so manche Seifenblase zu Eis erstarren. Herzliche Gratulation zum Wettervideo der Woche, das diese Verwandlung eindrücklich zeigt! Wer es ebenfalls probieren möchte: Von Sonntag bis Mittwoch herrschen besonders am Morgen jeweils optimale Bedingungen.

Von den über hundert Videos, die uns erreicht haben, möchten wir weitere Aufnahmen zeigen. Herzlichen Dank für die zahlreichen Einsendungen mit Eis, Nebel und Co.!

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

