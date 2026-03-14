Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen: Das Wettervideo der Woche zeigt die Rückkehr der Schneeflocken auf rund 700 Meter über Meer. Vielen Dank an Werner Krebs.



Wer es lieber etwas farbiger mag, kommt beim Nebel-Video von Michael Keller auf seine Kosten.

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo