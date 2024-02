Nichts mit Winterstimmung: Es blüht, die Bienen fliegen wieder und die ersten Igel erwachen aus dem Winterschlaf. Von den Temperaturen her könnte man meinen, es sei März oder gar April. Dabei stecken wir noch mitten im Februar, in einigen Kantonen sind sogar noch Skiferien.

Legende: Eine ähnliche Aussicht kennen viele aus den diesjährigen Sportferien. Peter Bumbacher

Bereits im Januar und Februar lag die mittlere Temperatur jeweils zwischen 1 und 3 Grad über dem langjährigen Mittel. In der ersten Februarhälfte auf der Alpennordseite sogar 3 bis 6 Grad darüber. Viele geniessen die Frühlingswärme. Da vergisst man leicht, wie ungewöhnlich solche Temperaturen eigentlich sind.

Frühlingsstimmung Mitte Februar

1 / 4 Legende: Thun/BE Da kommen Frühlingsgefühle hoch Hanny Wyss 2 / 4 Legende: Kaiserstuhl/AG Die Bienen sind unterwegs Jeannette Da Silva 3 / 4 Legende: Uetikon am See/ZH Sogar eine Aprikose ist schon am blühen Martin Müller 4 / 4 Legende: Uetikon am See/ZH Auch hier wird fleissig Nektar gesammelt Georg Gmür



Auffälliger wäre im Winter eine Abweichung nach unten: Wenn die Temperaturen ähnlich weit unter dem langjährigen Mittel gewesen wären, wie sie jetzt über dem langjährigen Mittel gewesen sind. In diesem Fall hätten wir in den letzten zwei Wochen mehrheitlich Eistage gehabt, also Tage mit Höchstwerten unter null Grad.

Winter auf Rekordkurs

Wäre der Winter jetzt zu Ende, würde er an den Messstationen Basel, Genf, Zürich/Fluntern, Bern und Lugano zu den wärmsten fünf Winter gehören seit Beginn der Aufzeichnungen. In Bern wäre es sogar der wärmste Winter seit 1864. Für eine definitive Aussage ist es aber noch zu früh – in den nächsten zwei Wochen kann noch viel passieren. Nach einem richtigen Wintereinbruch sieht es aber zumindest in der kommenden Woche nicht aus.