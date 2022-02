Manuel Strupler von der SVP glaubt, das Ja zum Tabakwerbeverbot sei vor allem als Ja zum Jugendschutz verkauft worden. Aber eigentlich gehe es um ein Werbeverbot: «Um einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit, um ein legales Produkt, das man künftig nicht mehr bewerben darf.» Das sei das eigentliche Problem gewesen. «Aber diskutiert worden ist, dass die Jugendlichen vor dem bösen Tabak geschützt werden.»

Auch FDP-Präsident Thierry Burkart vermutet: «Faktisch wird es ein totales Verbot sein für Werbung und Sponsoring mit Tabakprodukten.» Aber das sei zu akzeptieren. Etwas fände er jedoch schwieriger: «Wenn man jetzt aufgrund dessen meint, man dürfe auch Fleischkonsumwerbung einschränken oder Werbung für Produkte, die CO₂ verursachen – dann müssen wir schon einmal sagen, Produkte, die legal sind, dürfen auch beworben werden.»

Die Umsetzung werde nicht ganz einfach, sagt auch Mitte-Präsident Gerhard Pfister. «Weil die Initiative verlangt, dass dort, wo Jugendliche Zugang haben, solche Werbung nicht mehr stattfindet.» Dies wirklich trennscharf zu machen, sei anspruchsvoll – es sei denn, man verbiete solche Werbung generell. «Doch das ist laut Aussagen der Initianten nicht in ihrem Sinn.» Zudem stellt er fest: «In anderen europäischen Ländern, die die Tabakwerbung weitergehend reguliert hat, ist die Prävention auch nicht besser als in der Schweiz.»

Darauf kontert SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer: «Die Schweiz ist das Schlusslicht, was die Tabakprävention anbelangt.» Heute habe es ein klares Zeichen geben, dass man den Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche höher gewichte als Konzerninteressen. «Und in dem Sinne braucht es eine Einschränkung, dort, wo die Jungen Zugang haben, sei das an Festivals oder auch im Internet, so wie das andere Länder auch kennen.»