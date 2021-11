«Der Staat erlässt Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschränkung und Regulierung des Bestands. Die Förderung des Grossraubtierbestandes ist verboten.»

Diesen Text möchte ein Initiativkomitee in die Verfassung des Kantons Wallis schreiben. Die Regierung wie auch das Parlament empfehlen die Initiative zur Annahme.

Initiative hatte ursprünglich weitere Forderungen Box aufklappen Box zuklappen Die kantonale Initiative wurde Anfang 2017 mit 9545 gültigen Unterschriften eingereicht.

Das Bundesamt für Justiz untersuchte in der Folge – auf Wunsch der Walliser Parlamentsdienste – den Initiativtext auf seine Umsetzbarkeit.

Es kam zum Schluss, dass der erste Teil des Textes «Der Kanton erlässt Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschränkung und Regulierung des Bestandes» im Sinne des Günstigkeitsprinzips mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Der zweite Teil hingegen, der das Verbot der «Einfuhr und Freilassung von Grossraubtieren» betrifft, wurde mit dem Bundesrecht als unvereinbar erklärt. Die Walliser Justizkommission folgte diesem Vorschlag.

Das Initiativkomitee verzichtete darauf auf den Passus «Einfuhr und Aussetzung von Grossraubtieren».

Nach Änderung des Textes wurde die Volksinitiative im September 2019 von den Abgeordneten des Grossen Rates für gültig erklärt.

Die Argumente beider Seiten

Das Walliser Berggebiet sei immer häufiger betroffen von der Ausbreitung von Grossraubtieren. Dieses müsse man deshalb schützen, so die Initiantinnen und Initianten. Zudem: «Herdenschutz alleine ist zu aufwändig», erklärt Georges Schnydrig vom Initiativkomitee. Auch die Sicherheit für Mensch und Tier sei langfristig nicht gewährleistet.

Welche Tiere sind alles Grossraubtiere?

1 / 3 Legende: Zu den Grossraubtieren gehört zum Beispiel der Luchs. Er wurde vor 40 Jahren wieder in der Schweiz angesiedelt – mit Erfolg: Laut dem Bundesamt für Umwelt gibt es rund 300 wilde Luchse in den Schweizer Wäldern. Keystone 2 / 3 Legende: 2005 wanderte der erste Bär nach 100 Jahren in die Schweiz ein. Bis 2012 besuchten mindestens 6 verschiedene Bären die Schweiz. Seither hinterlassen Bären immer wieder Spuren im Land. Laut der Stiftung Kora gibt es aber keine residente Population hierzulande. zvg/Amt für Jagd und Fischerei GR, Livio Costa 3 / 3 Legende: Auch der Wolf ist ein Grossraubtier. Seit er vor rund 25 Jahren in die Schweiz zurückgekehrt ist, wächst sein Bestand. Aktuell leben laut dem Bundesamt für Verkehr und Umwelt rund 80 Wölfe in der Schweiz, verteilt auf etwa 12 Kantone. Auch Goldschakale (ohne Bild) fallen unter die Kategorie Grossraubtiere. ZVG/KORA, JEAN-MARC WEBER, GEORG SUTTER

Die Initianten sprechen von einer «exponentiellen Zunahme» insbesondere des Wolfsbestandes in der Schweiz. Sie rechnen vor: Sobald sich ein Wolfsrudel gebildet habe, wachse die Wolfspopulation jedes Jahr um 25 bis 30 Prozent. Mit einer unkontrollierten exponentiellen Zunahme dieser Grossraubtiere gäbe es bis im Jahr 2030 weit über 2000 Wölfe in der Schweiz, davon alleine im Wallis 500 bis 800. Diese Zahlen, wie sie das Initiativkomitee zur allfälligen Zunahme der Wolfspopulation aufführe, seien so nicht haltbar, erklären die Gegnerinnen und Gegner der Initiative. Zwar nehme eine Tierart, die neu in ein Gebiet komme, nach ein paar Jahren erst exponentiell zu. In dieser Phase befinde man sich jetzt im Wallis, so Brigitte Wolf vom Gegenkomitee. Doch sobald eine gewisse Grösse erreicht sei, gebe es wieder eine Abflachung: «Der Wolfsbestand kann nicht einfach unendlich wachsen, denn es hat nicht genügend Nahrung. Die Territorien der Rudel benötigen einen gewissen Platz. Da wird eine Abflachung kommen und mit der Zeit wird sich eine Wolfspopulation selbst regulieren», so Brigitte Wolf.

Audio Keine Grossraubtiere im Wallis: die Argumente beider Seiten 05:55 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 11.11.2021. abspielen. Laufzeit 05:55 Minuten.

Was änderte sich konkret?

Die Initiativ-Gegnerinnen und -gegner sind der Meinung, dass die Initiative sinnlos sei. Es sei irreführend, die Walliser Stimmbevölkerung über etwas abstimmen zu lassen, das der nationalen Gesetzgebung unterstehe. Nehmen die Walliser Stimmberechtigten die Verfassungsänderung an, ändert sich auch laut dem Staatsrat unmittelbar nicht viel. Dennoch möchte man dem Volk die Möglichkeit geben, sich zum Thema zu äussern.

Ein Wallis ohne Grossraubtiere ist eine Utopie

«Ein Wallis ohne Grossraubtiere ist eine Utopie», meint Brigitte Wolf vom Gegenkomitee. «Die Grossraubtiere gehören zu unserem Ökosystem und bieten auch Chancen für den Tourismus von morgen.» Die Initiative koste nur Geld, ohne eine Änderung zu bringen.

Das Ziel ist, dass es so wenig wie möglich Grossraubtiere gibt im Wallis.

Auch die Initianten glauben nicht daran, dass es in nächster Zeit ein Wallis ohne Grossraubtiere geben wird. Georges Schnydrig: «Das wird sehr schwierig sein. So wie die Situation im Moment ausschaut, müssen wir sicher vorübergehend mit den Grossraubtieren leben. Das Ziel muss jedoch sein, dass es im Wallis so wenig wie möglich von ihnen gibt.»