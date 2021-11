Das Resultat bestätigt die Erwartungen: In den 6 Aargauer Gemeinden, welche am Sonntag ihre Gemeindeparlamente neu gewählt haben, geht die grüne Welle weiter, zum Teil kombiniert mit einem Linksrutsch. In Aarau, Brugg, Buchs, Lenzburg, Windisch und Wohlen holt die GLP insgesamt 15 zusätzliche Sitze, die Grünen gewinnen 9 Mandate hinzu.

Federn lassen müssen auch bei diesem Wahlgang vor allem die Bürgerlichen. Die SVP büsst über alle 6 Gemeinden 8 Sitze ein, die FDP 4 und Die Mitte 3. Die SP verliert zwar unter dem Strich auch 6 Sitze, dies ist jedoch dem Spezialfall Windisch geschuldet, wo die Sozialdemokraten 6 Sitze einbüssen an Grüne und GLP, die zum ersten Mal bei den Wahlen antraten.

Insgesamt wird das linke Lager also nicht wesentlich geschwächt an diesem Wahlsonntag bei gleichzeitigen Verlusten der Bürgerlichen. Von einem klaren Linksrutsch zu sprechen wäre jedoch trotzdem falsch. Die grösste Gewinnerin GLP vertritt ausser bei Umweltthemen in vielen Belangen die Position einer Mitte-Partei und in Finanzfragen sogar häufig eine bürgerliche Position. Zusammenfassend dürfte die Politik in den Aargauer Gemeinden also etwas grüner, aber auch etwas «mittiger» werden.

Hier die Resultate in der Übersicht:

Grosser Links-Grün-Rutsch in Aarau

Die Politik der Kantonshaupstadt wird künftig deutlich links-grüner geprägt sein. Bei den Einwohnerratswahlen gewinnen Grüne und Grünliberale je 3 Sitze hinzu und kommen neu auf 8 respektive 5 Mandate. Die Gewinne gehen auf Kosten von SVP (-3), FDP (-2) und Die Mitte (-1). Da die SP ihre 14 Sitze und Pro Aarau seine 3 Sitze halten kann, geht das links-grüne Lager unter dem Strich deutlich gestärkt aus den Wahlen hervor.

GLP grosse Gewinnerin in Wohlen

In der Freiämter Zentrumsgemeinde Wohlen mit knapp 17'000 Einwohnerinnen und Einwohnern gehen die Grünliberalen als Sieger aus den Einwohnerratswahlen hervor. Die GLP kann ihre Sitzzahl von 3 auf 6 verdoppeln und ist nun zusammen mit der SP drittstärkste Kraft im Gemeindeparlament. Leicht zulegen kann ausserdem Die Mitte mit neu 8 Sitzen (+1). Die Sitzgewinne gehen auf Kosten von FDP (-2), SVP (-1) und SP (-1). Unter dem Strich geht also die politische Mitte gestärkt aus dem Wahlgang hervor und die künftige Politik dürfte ein bisschen grüner geprägt sein.

Nur leichte Kräfteverschiebung in Stadt Brugg

In Brugg rutscht der Einwohnerrat bei den Wahlen ein bisschen nach links, allerdings nur ein kleines bisschen. Die Grünen und die Grünliberalen gewinnen je einen Sitz hinzu auf Kosten der FDP und der Mitte. SP, SVP und EVP können ihre Sitze halten. Die politischen Kräfteverhältnisse in Brugg mit seinen knapp 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern verändern sich also kaum.

Grüne Welle in Lenzburg

In der Stadt Lenzburg mit rund 11'000 Einwohnerinnen und Einwohnern setzt sich der Trend zur links-grünen Machtverschiebung fort. Sowohl die Grünen als auch die Grünliberalen können je 2 Sitze zulegen und kommen neu auf 4 (Grüne) bzw. 6 (GLP) Mandate. Die Gewinne gehen vor allem auf Kosten der SVP (-2), aber auch die SP und die EVP büssen je einen Sitz ein.

Grüne und GLP als neue Kräfte in Windisch

Wie im Vorfeld erwartet worden war, starten die Grünen und die Grünliberalen in Windisch furios in den politischen Alltag. Beide Parteien traten in der Gemeinde mit knapp 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern erstmals an bei den Parlamentswahlen und holten zusammen auf Anhieb 8 Sitze, die Grünen erobern 5, die GLP 3 Mandate.

Die Gewinne gehen hauptsächlich auf Kosten der SP, welche 6 Sitze einbüsst. Aber auch Die Mitte (-2) und die SVP (-1) verlieren. Da allerdings gleichzeitig die FDP einen Sitz gewinnt und neu auf 8 Mandate kommt, ändern sich die politischen Kräfteverhältnisse im Windischer Einwohnerrat insgesamt nur leicht.

Buchs wird grüner

Auch in Buchs bei Aarau mit rund 8000 Einwohnerinnen und Einwohnern zeigt sich die grüne Welle. Grosse Gewinnerin der Einwohnerratswahlen in Buchs sind die Grünliberalen. Die GLP holt 3 zusätzliche Sitze und ist neu mit 4 Mandaten im 40-köpfigen Parlament vertreten. Die Gewinne gehen auf Kosten der SVP (-1) und auf Kosten von zwei Parteilosen.

Vier Einwohnerratswahlen fanden bereits statt Box aufklappen Box zuklappen Insgesamt gibt es im Aargau zehn Gemeinden, die anstelle einer Gemeindeversammlung einen Einwohnerrat, also ein Stadtparlament, haben. In Baden, Obersiggenthal, Wettingen und Zofingen fanden die Einwohnerratswahlen bereits am 26. September statt. Die Resultate dazu finden Sie hier.