Legende: Keystone

Auf dem Bahnhofplatz in Moutier versammelten sich am Sonntagnachmittag tausende Personen. Die Jura-Befürworter warteten gespannt auf das Abstimmungsresultat – und feierten dann ausgelassen. Etliche hielten sich nicht an die Corona-Massnahmen, sie trugen beispielsweise keine Masken.

«Die Kantonspolizei beobachtet die Situation», sagt Christoph Gnägi von der Berner Kantonspolizei am frühen Abend auf Anfrage von SRF. Auch die Polizei stellt fest, dass die Schutzmassnahmen nicht von allen eingehalten werden; eine Bewilligung für die Versammlung liegt nicht vor, so Gnägi.

«Wir versuchen in Absprache mit der Gemeinde und den Vertretern der politischen Gruppierungen zu erreichen, dass die Schutzmassnahmen besser eingehalten werden», so Gnägi.

Ist eine Räumung des Areals ein Thema? Gnägi verneint. «Wir wollen den alten Konflikt nicht eskalieren lassen», sagt der Polizeisprecher und verweist auf die Vorgeschichte des Konflikts. Man beobachte die Situation weiter.