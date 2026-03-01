Die Sängerin Olivia Dean war die grosse Gewinnerin der BRIT Awards am Samstag und erhielt vier Preise bei der britischen Popmusik-Gala.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Olivia Dean, die zusammen mit der Sängerin Lola Young mit jeweils fünf Nominierungen an der Spitze stand, triumphierte beim ersten Preis des Abends, dem Song des Jahres, für «Rein Me In», einer Zusammenarbeit mit dem Rock-Musiker Sam Fender.

Legende: Die 26-jährige Olivia Dean gewann gleich vier Preise. Keystone/Adam Vaughan

Die 26-Jährige, bekannt für ihre soulige Stimme und ihre Musik, die R&B, Pop und Neo-Soul verbindet, gewann in den Kategorien Pop-Act, Künstlerin des Jahres und Album des Jahres für ihr zweites Studioalbum «The Art of Loving».

«Die Produktion dieses Albums hat mein Leben verändert», sagte Dean, die Anfang des Monats bei den Grammys als beste Newcomerin ausgezeichnet wurde. «Dieses Album handelt von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die sich derzeit lieblos anfühlt.»

Fender gewann ausserdem in der Kategorie Alternative/Rock Act, während «Messy»-Sängerin Young als Durchbruchskünstlerin ausgezeichnet wurde.

Legende: Robbie Williams gratuliert Sam Fender. Keystone/Scott A Garfitt

Wolf Alice-Sängerin dankt Pubs und Clubs

Die Rockband Wolf Alice gewann den Preis als beste Gruppe des Jahres. In ihrer Dankesrede dankte Sängerin Ellie Rowsell «allen Pubs, Clubs und kleinen Veranstaltungsorten im ganzen Land, in denen wir buchstäblich gelernt haben, unsere Instrumente zu spielen und unsere Songs zu schreiben.»

Legende: Wolf Alice bei ihrer Performance an den BRIT Awards. Keystone/Adam Vaughan

Die Organisatoren gaben bereits vor der Zeremonie am Samstag mehrere Gewinner bekannt: Noel Gallagher wurde zum Songwriter des Jahres gekürt und PinkPantheress zur Produzentin des Jahres. Mit 24 Jahren ist sie die jüngste Preisträgerin aller Zeiten und die erste Frau, die diese Auszeichnung erhalten hat.

Übersicht der weiteren Gewinnerinnen und Gewinner

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Oasis-Musiker Noel Gallagher erhielt den Preis in der Kategorie «Songwriter des Jahres» – obwohl er im letzten Jahr keinen Song veröffentlicht hat. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt. 1 / 5 Legende: Oasis-Musiker Noel Gallagher erhielt den Preis in der Kategorie «Songwriter des Jahres» – obwohl er im letzten Jahr keinen Song veröffentlicht hat. Keystone/Scott A Garfitt

Bild 2 von 5. Lola Young gewann in der Kategorie «Best Breakthrough Artist». Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt. 2 / 5 Legende: Lola Young gewann in der Kategorie «Best Breakthrough Artist». Keystone/Scott A Garfitt

Bild 3 von 5. Mark Ronson erhielt den Preis für herausragende Verdienste in der Musik. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt. 3 / 5 Legende: Mark Ronson erhielt den Preis für herausragende Verdienste in der Musik. Keystone/Scott A Garfitt

Bild 4 von 5. Die amerikanische Rockband Geese erhielt die Auszeichnung als «Beste Gruppe International». Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan. 4 / 5 Legende: Die amerikanische Rockband Geese erhielt die Auszeichnung als «Beste Gruppe International». Keystone/Adam Vaughan

Bild 5 von 5. Rose gewann den Preis für «Inernational Song», für den gemeinsamen Song «Apt.» mit Bruno Mars. Bildquelle: Keystone/Scott a Garfitt. 5 / 5 Legende: Rose gewann den Preis für «Inernational Song», für den gemeinsamen Song «Apt.» mit Bruno Mars. Keystone/Scott a Garfitt Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Hommage und Auszeichnung für verstorbenen Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, der verstorbene Frontmann der Heavy-Metal-Band Black Sabbath, wurde mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Osbourne, der bei seinen Fans als «Prince of Darkness» bekannt war, starb im Juli im Alter von 76 Jahren, etwa zwei Wochen nach dem emotionalen Abschiedskonzert von Black Sabbath.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Sänger Robbie Williams bot eine musikalische Hommage an den verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt. 1 / 2 Legende: Sänger Robbie Williams bot eine musikalische Hommage an den verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Keystone/Scott A Garfitt

Bild 2 von 2. Ozzy Osbournes Frau Sharon Osbourne (rechts) und Tochter Kelly Osbourne nahmen den Preis für den verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann entgegen. Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan. 2 / 2 Legende: Ozzy Osbournes Frau Sharon Osbourne (rechts) und Tochter Kelly Osbourne nahmen den Preis für den verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann entgegen. Keystone/Adam Vaughan Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Ozzy war authentisch, er war begabt, völlig unberechenbar, ein wilder Mann, er war ein wahrer Künstler», sagte Osbournes Frau Sharon, bevor Sänger Robbie Williams eine musikalische Hommage darbot.

Rosalía wurde als erste spanischsprachige Künstlerin zur internationalen Künstlerin des Jahres gekürt und setzte sich damit gegen Taylor Swift, Chappell Roan, Lady Gaga und andere durch.

Legende: Sängerin Rosalía trat nicht nur auf bei den BRIT Awards, sondern wurde auch als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet. Keystone/Adam Vaughan

«Ich würde dies gerne mit all meinen Kollegen teilen, die ebenfalls Musik auf Spanisch machen», sagte Rosalía. «Lasst uns weiterhin das Anderssein feiern, lasst uns weiterhin unterschiedliche Musik, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Sprachen feiern.»

Auftritte mit Discokugel und Security-Einsatz

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Harry Styles performte seinen Song «Aprture» vom kommenden Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.». Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt. 1 / 5 Legende: Harry Styles performte seinen Song «Aprture» vom kommenden Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.» Keystone/Scott A Garfitt

Bild 2 von 5. Dua Lipa sang bei ihrer Performance von einer Discokugel aus. Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan. 2 / 5 Legende: Dua Lipa sang bei ihrer Performance von einer Discokugel aus. Keystone/Adam Vaughan

Bild 3 von 5. Während er seinen Hit «Undressed» sang, wurde Sombrs Auftritt von einem Mann in einem T-Shirt mit der Aufschrift «Sombr is a Homewrecker» unterbrochen, der die Bühne stürmte. Es schien sich um einen echten Sicherheitsverstoss zu handeln, es wird aber spekuliert, ob es sich um einen Werbegag für seinen neuen Song «Homewrecker» handeln könnte. Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan. 3 / 5 Legende: Während er seinen Hit «Undressed» sang, wurde Sombrs Auftritt von einem Mann in einem T-Shirt mit der Aufschrift «Sombr is a Homewrecker» unterbrochen, der die Bühne stürmte. Es schien sich um einen echten Sicherheitsverstoss zu handeln, es wird aber spekuliert, ob es sich um einen Werbegag für seinen neuen Song «Homewrecker» handeln könnte. Keystone/Adam Vaughan

Bild 4 von 5. Raye gab ihre neue Single «Nightingale Lane» zum Besten. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt. 4 / 5 Legende: Raye gab ihre neue Single «Nightingale Lane» zum Besten. Keystone/Scott A Garfitt

Bild 5 von 5. Björk performte gemeinsam mit Rosalía deren Hit «Berghain». Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan. 5 / 5 Legende: Björk performte gemeinsam mit Rosalía deren Hit «Berghain». Keystone/Adam Vaughan Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die diesjährigen BRIT Awards fanden in der nordenglischen Stadt Manchester statt, zum ersten Mal ausserhalb von London.