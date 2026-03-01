 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

BRIT Awards 2026 Olivia Dean räumt bei BRIT Awards ab

Die Sängerin Olivia Dean war die grosse Gewinnerin der BRIT Awards am Samstag und erhielt vier Preise bei der britischen Popmusik-Gala.

01.03.2026, 07:23

Teilen

Olivia Dean, die zusammen mit der Sängerin Lola Young mit jeweils fünf Nominierungen an der Spitze stand, triumphierte beim ersten Preis des Abends, dem Song des Jahres, für «Rein Me In», einer Zusammenarbeit mit dem Rock-Musiker Sam Fender.

Frau mit Mikrofon und Preis auf Bühne, lächelnd.
Legende: Die 26-jährige Olivia Dean gewann gleich vier Preise. Keystone/Adam Vaughan

Die 26-Jährige, bekannt für ihre soulige Stimme und ihre Musik, die R&B, Pop und Neo-Soul verbindet, gewann in den Kategorien Pop-Act, Künstlerin des Jahres und Album des Jahres für ihr zweites Studioalbum «The Art of Loving».

«Die Produktion dieses Albums hat mein Leben verändert», sagte Dean, die Anfang des Monats bei den Grammys als beste Newcomerin ausgezeichnet wurde. «Dieses Album handelt von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die sich derzeit lieblos anfühlt.»

Fender gewann ausserdem in der Kategorie Alternative/Rock Act, während «Messy»-Sängerin Young als Durchbruchskünstlerin ausgezeichnet wurde.

Personen auf Bühne umarmen sich, Dritte Person lächelt daneben.
Legende: Robbie Williams gratuliert Sam Fender. Keystone/Scott A Garfitt

Wolf Alice-Sängerin dankt Pubs und Clubs

Die Rockband Wolf Alice gewann den Preis als beste Gruppe des Jahres. In ihrer Dankesrede dankte Sängerin Ellie Rowsell «allen Pubs, Clubs und kleinen Veranstaltungsorten im ganzen Land, in denen wir buchstäblich gelernt haben, unsere Instrumente zu spielen und unsere Songs zu schreiben.»

Tänzerinnen heben eine Frau in Lederjacke.
Legende: Wolf Alice bei ihrer Performance an den BRIT Awards. Keystone/Adam Vaughan

Die Organisatoren gaben bereits vor der Zeremonie am Samstag mehrere Gewinner bekannt: Noel Gallagher wurde zum Songwriter des Jahres gekürt und PinkPantheress zur Produzentin des Jahres. Mit 24 Jahren ist sie die jüngste Preisträgerin aller Zeiten und die erste Frau, die diese Auszeichnung erhalten hat.

Übersicht der weiteren Gewinnerinnen und Gewinner

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Oasis-Musiker Noel Gallagher erhielt den Preis in der Kategorie «Songwriter des Jahres» – obwohl er im letzten Jahr keinen Song veröffentlicht hat. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt.
    Mann hält Trophäe auf Bühne.
  • Bild 2 von 5. Lola Young gewann in der Kategorie «Best Breakthrough Artist». Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt.
    Person in grauem Outfit hält Trophäe und Mikrofon.
  • Bild 3 von 5. Mark Ronson erhielt den Preis für herausragende Verdienste in der Musik. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt.
    Person hält Trophäe und Mikrofon auf Bühne.
  • Bild 4 von 5. Die amerikanische Rockband Geese erhielt die Auszeichnung als «Beste Gruppe International». Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan.
    Person in schwarzem Pullover mit Sonnenbrille und gelber Trophäe auf Bühne.
  • Bild 5 von 5. Rose gewann den Preis für «Inernational Song», für den gemeinsamen Song «Apt.» mit Bruno Mars. Bildquelle: Keystone/Scott a Garfitt.
    Frau hält Preis und spricht ins Mikrofon.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Hommage und Auszeichnung für verstorbenen Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, der verstorbene Frontmann der Heavy-Metal-Band Black Sabbath, wurde mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Osbourne, der bei seinen Fans als «Prince of Darkness» bekannt war, starb im Juli im Alter von 76 Jahren, etwa zwei Wochen nach dem emotionalen Abschiedskonzert von Black Sabbath.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Sänger Robbie Williams bot eine musikalische Hommage an den verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt.
    Band auf Bühne mit grossem Bild im Hintergrund.
  • Bild 2 von 2. Ozzy Osbournes Frau Sharon Osbourne (rechts) und Tochter Kelly Osbourne nahmen den Preis für den verstorbenen Black-Sabbath-Frontmann entgegen. Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan.
    Zwei Personen auf einer Bühne, eine hält eine Trophäe.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Ozzy war authentisch, er war begabt, völlig unberechenbar, ein wilder Mann, er war ein wahrer Künstler», sagte Osbournes Frau Sharon, bevor Sänger Robbie Williams eine musikalische Hommage darbot.

Rosalía wurde als erste spanischsprachige Künstlerin zur internationalen Künstlerin des Jahres gekürt und setzte sich damit gegen Taylor Swift, Chappell Roan, Lady Gaga und andere durch.

Sängerin in weissem Kleid auf der Bühne mit Chor im Hintergrund.
Legende: Sängerin Rosalía trat nicht nur auf bei den BRIT Awards, sondern wurde auch als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet. Keystone/Adam Vaughan

«Ich würde dies gerne mit all meinen Kollegen teilen, die ebenfalls Musik auf Spanisch machen», sagte Rosalía. «Lasst uns weiterhin das Anderssein feiern, lasst uns weiterhin unterschiedliche Musik, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Sprachen feiern.»

Auftritte mit Discokugel und Security-Einsatz

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 5. Harry Styles performte seinen Song «Aprture» vom kommenden Album «Kiss All The Time. Disco, Occasionally.». Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt.
    Mann in Anzug tanzt mit Gruppe auf der Bühne.
  • Bild 2 von 5. Dua Lipa sang bei ihrer Performance von einer Discokugel aus. Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan.
    Sängerin auf einer Bühne mit Diskokugel und Treppen, von Lichtern umgeben.
  • Bild 3 von 5. Während er seinen Hit «Undressed» sang, wurde Sombrs Auftritt von einem Mann in einem T-Shirt mit der Aufschrift «Sombr is a Homewrecker» unterbrochen, der die Bühne stürmte. Es schien sich um einen echten Sicherheitsverstoss zu handeln, es wird aber spekuliert, ob es sich um einen Werbegag für seinen neuen Song «Homewrecker» handeln könnte. Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan.
    Sicherheitsbeamter führt Person von Bühne, Musiker im Hintergrund.
  • Bild 4 von 5. Raye gab ihre neue Single «Nightingale Lane» zum Besten. Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt.
    Frau singt auf Bühne mit Orchester im Hintergrund.
  • Bild 5 von 5. Björk performte gemeinsam mit Rosalía deren Hit «Berghain». Bildquelle: Keystone/Adam Vaughan.
    Person in dunklem Bühnenlicht singt in Mikrofon, dunkler Hintergrund.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die diesjährigen BRIT Awards fanden in der nordenglischen Stadt Manchester statt, zum ersten Mal ausserhalb von London.

Radio SRF 3, 26.2.2026, 14:50 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)