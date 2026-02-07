Ab diesem Frühling sollen Schweizer Spitäler Herzinfarkte mit einem neuen Bluttest früher diagnostizieren. Ein Fortschritt, der Leben retten werde, ist ein Genfer Kardiologe überzeugt.

Wenn das Herz leidet, setzt es Troponin frei. Das Protein kommt ausschliesslich im Herzmuskel vor. Mit einem neuen, empfindlicheren Bluttest, entwickelt vom Pharmaunternehmen Roche, können jetzt kleinste Konzentrationen von Troponin im Blut nachgewiesen werden.

Chef-Kardiologe François Mach im Interview (dt. Untertitel):

Die Funktionsweise erinnert an einen Covid-Test: Nach einer Blutentnahme werden einige Tropfen auf einen Teststreifen gegeben, der den Troponinspiegel analysiert. Überschreitet dieser einen bestimmten Schwellenwert, ist der Test positiv, was auf ein Herzproblem hinweist.

Troponin kann bereits eine Stunde nach dem Auftreten der ersten Symptome im Blut nachgewiesen werden. «Dieser Test wird es allen Notfalldiensten ermöglichen, noch früher und noch zuverlässiger zu erkennen, dass eine Person einen Herzinfarkt entwickeln könnte», erklärt der Chef-Kardiologie der Universitätsspitäler Genf, François Mach, gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Zeit als wichtiger Faktor

In gewissen Fällen werden Herzinfarkte nicht früh genug erkannt oder falsch diagnostiziert. «Es ist besser, einmal zu viel in den Notfall zu kommen. Wir haben noch zu oft Personen, die zu spät anrufen und bei denen wir daher nicht verhindern konnten, dass der Herzmuskel Schaden nimmt oder sie sogar sterben. In der kardiologischen Medizin geht es um Zeit», betont Mach.

Der von Roche entwickelte Test könnte ausserhalb der Spitäler eingesetzt werden: in Ambulanzen, wie es in Frankreich der Fall ist, und sogar zu Hause. «Das wäre sehr nützlich für Personen, die relativ weit von Gesundheitsdiensten entfernt wohnen», so Mach.

In Schweizer Spitälern soll der neue Test ab diesem Frühling zum Einsatz kommen.