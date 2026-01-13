Eric Dosdo, von 2005 bis 2015 Geschäftsführer der Bar «Le Constellation», stellt die Rechtmässigkeit der Umbauarbeiten infrage, die 2015 vom Ehepaar Moretti durchgeführt worden waren. Und er wirft Fragen auf zum Verhalten der Gemeinde.

«Ich weiss nicht, warum das Ehepaar Moretti die Treppe verkleinert hat.» Dies ist der erste Satz, den Eric Dosdo bei einem Treffen in Lyon ins Mikrofon des Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) sagt. Dosdo führte die Bar «Le Constellation» zwischen 2005 und 2015, unmittelbar vor dem Ehepaar Moretti.

Zu seiner Zeit war die Treppe in den Keller wesentlich grösser. Diese Verkleinerung könnte einer der Gründe sein, wieso in der Brandnacht nicht mehr Besucherinnen und Besuchern die Flucht gelungen sei. 34 der 40 getöteten Opfer wurden am Fuss der Treppe gefunden.

Die Aussagen des früheren Barbesitzers gegenüber RTS:

Zur Erinnerung: Das Ehepaar Moretti übernahm die Bar 2015 unmittelbar nach Eric Dosdo, und es wurden umfangreiche Umbauarbeiten durchgeführt. Baumaschinen wurden eingesetzt, um Innenwände zu zerstören und die Grösse der Treppe zu reduzieren.

Laut verschiedenen Medien geht aus der Befragung des Ehepaars Moretti vom vergangenen Freitag hervor, dass der Innenausbau von Jacques Moretti selbst durchgeführt worden war. Er war es auch, der den Schaumstoff für den Schallschutz installierte, der in der Nacht der Tragödie Feuer fing.

Keine öffentliche Auflage für das Untergeschoss

Die vom Ehepaar Moretti 2015 durchgeführten Umbauten wurden nicht öffentlich aufgelegt, sondern lediglich als Baumeldung eingereicht. Nur die Veranda wurde öffentlich aufgelegt. Die Gemeinde reagierte damals nicht.

Der Unterschied ist bedeutsam, denn die öffentliche Auflage beinhaltet in der Schweiz einen wesentlich strengeren Kontrollrahmen: offizielle Veröffentlichung des Projekts, Möglichkeit für Drittpersonen, Einsprache zu erheben, und gründlichere Prüfung durch die Dienststellen bei Gemeinde und Kanton im Hinblick auf den Brandschutz.

Legende: So sah das Untergeschoss der Bar «Le Constellation» vor dem Umbau von 2015 aus. RTS

Für Eric Dosdo ist es unverständlich, dass ein so wesentlicher Eingriff nicht strengeren Kontrollen unterzogen wurde. Er zeigt Fotos von damals, um seine Aussagen zu untermalen.

Man sieht darauf, dass das Untergeschoss ein einfacher Spielraum war mit Billardtischen, einem Dartspiel, einigen Tischen und einer Bar. Es gab mehrere Feuerlöscher und der Raum wirkte kleiner. «Es gab keinen [Akustik-]Schaum», erläutert der ehemalige Geschäftsführer. «Wir brauchten keine wirkliche Akustik. Erstens, weil sich nie jemand beschwert hatte. Und wir hatten keine Atmosphäre wie in einem Nachtclub; wir schlossen spätestens um 1 Uhr morgens.»

Welche Verantwortung trägt die Gemeinde?

In der Nacht des 1. Januar 2026 war die Bar «Le Constellation» ganz anders. Aus einem einfachen Spielraum im Untergeschoss wurde eine Bar, in der die Leute tanzen konnten. Ein Fumoir wurde eingerichtet, die Treppe verkleinert und der hintere Teil des Lokals umgebaut.

Beim Vergleich der Fotos von vor und nach 2015 zeigt sich, dass die Morettis den für das Publikum zugänglichen Raum im Untergeschoss vergrössert und damit die Aufnahmekapazität des Ortes erhöht haben.

Das Gesetz verlangt eine öffentliche Auflage bei einer Nutzungsänderung der Räumlichkeiten und bei wesentlichen Umbauten. Hat die Gemeinde Chermignon – die nach der Fusion mehrerer Gemeinden 2017 zu Crans-Montana wurde – 2015 das Gesetz eingehalten? Zweifellos wird diese Frage ein zentraler Punkt in der Untersuchung der Walliser Staatsanwaltschaft sein.