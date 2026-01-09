Der Betreiber der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, Jacques Moretti, befindet sich in Haft.

Als Grund macht die Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr geltend.

Das geht aus einer Mitteilung der Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud hervor.

Sie schrieb, der Entscheid über die Anordnung von Untersuchungshaft treffe das Zwangsmassnahmengericht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

«Aufgrund seiner Aussagen, seines bisherigen Lebenslaufes sowie seiner persönlichen Situation in der Schweiz und im Ausland erachtete die Staatsanwaltschaft die Fluchtgefahr als konkret», teilte die Behörde weiter mit. Dies gelte nicht für seine Frau.

Legende: Jacques und Jessica Moretti waren gegen 8 Uhr in Begleitung ihrer drei Anwälte bei der Staatsanwaltschaft in Sion eingetroffen. Sie mussten sich einen Weg durch rund 50 Journalisten bahnen. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Die Entscheidung wurde offenbar nach einer Anhörung des Betreiber-Ehepaars getroffen. Drei Staatsanwältinnen leiteten die Befragungen. Mehrere Anwälte der Opfer konnten an diesen Vernehmungen teilnehmen.

Entschuldigung der Ehefrau vor den Medien

Nach der sechsstündigen Befragung bei der Staatsanwaltschaft in Sion entschuldigte sich die Ehefrau des Barbetreibers, Jessica Moretti, vor den Medien: «Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Niemals, wirklich niemals im Leben hätten wir uns das vorstellen können. Das ist in unserer Einrichtung passiert, und ich möchte mich entschuldigen.»

Gegen das Betreiber-Ehepaar hatte die Justiz jüngst Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst gestartet.