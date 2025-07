Am frühen Freitagnachmittag war ein Mann mit seinem kleinen Hund auf dem Fee-Gletscher oberhalb von Saas-Fee VS unterwegs, als eine Schneebrücke einbrach. Der Wanderer sei in eine Gletscherspalte gestürzt, teilte die Luftrettung der Air Zermatt mit. Dank seines Walkie-Talkies konnte er Alarm schlagen. Eine Person in der Nähe nahm den Notruf entgegen und alarmierte den Rettungsdienst.

Legende: Der Chihuahua, der die Rettung leitete [Air Zermatt]

Jedoch konnte der Mann in der Gletscherspalte nicht sofort geortet werden: Die Oberfläche des Feegletschers sei riesig und die Gletscherspalte kaum sichtbar, erklärt die Air Zermatt.

Legende: Laut Air Zermatt hat sich der Chihuahua während der gesamten Rettung nicht bewegt Air Zermatt

Das Rettungsteam erkannte dann eine leichte Bewegung auf einem Felsen: den Chihuahua. Die Gletscherspalte befand sich direkt daneben. Die Lokalisierung sei nur aufgrund des Verhaltens des Hundes möglich gewesen, wie die Air Zermatt mitteilt.

Der Mann wurde schliesslich zusammen mit seinem Hund ins Spital nach Visp gebracht.