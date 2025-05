Nachdem sich 2017 ein grosser Bergsturz löste, sind nun die Felsbewegungen am Piz Cengalo weniger besorgniserregend.

Kontinuierliche Überwachung am Piz Cengalo eingestellt

Am Piz Cengalo wurde die kontinuierliche Überwachung abgebaut, meldet das Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz RSI. «Die Situation ist ziemlich ruhig, es gibt zwar noch einige Bewegungen, aber wir haben beschlossen, die kontinuierliche Überwachung abzubauen», bestätigt Ueli Weber, Vize-Gemeindepräsident von Bregaglia.

Das sagt der Vize-Gemeindepräsident von Bregaglia zum Piz Cengalo

2017 löste sich von der Bergflanke ein grosser Felssturz, der acht Menschen in den Tod riss. Seither wurde der Berg ständig mit einem Radar überwacht, welcher bei der Sciora-Hütte installiert war. Die aktuellen Daten seien jedoch positiv, erklärt Weber weiter. So könne nun die Strategie geändert werden: «Wir werden in den nächsten Jahren mit punktueller Überwachung fortfahren.»

Sollte bei diesen Messungen eine Verschlechterung der Situation festgestellt werden, können schnell Gegenmassnahmen ergriffen werden, erklärt der Gemeindepräsident von Bregaglia, Fernando Giovanoli: «Sollten sich die Bewegungen intensivieren, kann die kontinuierliche Überwachung jederzeit wieder installiert werden.»

Wie kam es zu dieser Entscheidung? «An erster Stelle stehen die Kosten. Diese werden zu 80 Prozent vom Kanton Graubünden getragen, aber es wird nur dort gezahlt, wo ein dringender Bedarf an Messung besteht», erklärt Giovanoli weiter. Die Daten, die in diesem Winter gemessen wurden, seien zudem wegen des Schnees nicht zuverlässig.

Die Messungen von möglichen Murgängen entlang dem Bach Bondasca werden hingegen nicht verringert. Die Wasserkraftwerke des Zürcher Stromanbieters EWZ seien wieder aufgebaut worden und hier befinde sich auch die Baustelle für den Wiederaufbau von Bondo. Hier, erklärt Ueli Weber, bleibe das Alarmierungssystem in Betrieb, damit im Falle eines Murgangs die Tunnel versiegelt oder das Becken von Bondo rasch geleert werden kann.