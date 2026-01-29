Ermittlungen gegen vierte Person: Nach dem Drama vom 1. Januar wird auch der Sicherheitsverantwortliche von Crans-Montana als Beschuldigter einvernommen.

Laut dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) wird seine Einvernahme nächste Woche, am 6. Februar, stattfinden.

Die Einvernahme steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Gemeinde Crans-Montana seit 2019 keine Kontrollen in der Bar «Le Constellation» durchgeführt hat, obwohl grundsätzlich jedes Jahr eine Kontrolle erfolgen müsste. Nach den Eheleuten Jacques und Jessica Moretti sowie einem ehemaligen Beamten der Gemeinde Crans-Montana soll nun auch der aktuelle Gemeindeverantwortliche für die öffentliche Sicherheit vernommen werden.

Crans-Montana wird nicht Partei im Strafverfahren

Zudem hat RTS erfahren, dass die Walliser Staatsanwaltschaft in einer Verfügung vom 27. Januar den Antrag der Gemeinde Crans-Montana abgelehnt hat, sie als Partei im Strafverfahren anzuerkennen.

Gegen diesen Entscheid der Staatsanwaltschaft kann innerhalb von zehn Tagen Beschwerde eingelegt werden.

