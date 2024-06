Die sudanesische Gemeinschaft in der Schweiz kämpft mit einem neuen Verein gegen die humanitäre Katastrophe in Sudan an.

Sudanesen in der Schweiz kämpfen gegen das Leid in ihrer Heimat

Bürgerkrieg in Sudan

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Sudan führen die nationale Armee und die Miliz Rapid Support Forces (RSF) seit über einem Jahr einen brutalen Krieg. Die Auswirkungen: Mindestens 8.5 Millionen Menschen wurden seit Ausbruch des Krieges vertrieben. Fast zwei Millionen sind bereits geflohen. Tausende weitere kommen täglich hinzu. Nach Einschätzung des früheren UNO-Sonderbeauftragten für den Sudan, Volker Perthes, handelt es sich um die grösste humanitäre Krise der Welt.

«Nicht besonders spendenfreudig»

Europa nimmt davon nur wenig Notiz. Unicef Schweiz schreibt dazu: «Der Konflikt im Sudan ist eine Notfallsituation. Die Helfenden und ihre Partnerorganisationen geben ihr Bestes – aber die Mittel sind knapp. Anders als etwa beim Krieg in der Ukraine zeigt sich die globale Bevölkerung beim Sudan nicht besonders spendenfreudig.»

El-Wathig el-Gozoli überrascht das nicht. Der 57-jährige Sudanese lebt seit vielen Jahren in der Schweiz und arbeitet als IT-Spezialist. «Der Sudan ist für die Schweizer Bevölkerung weit weg und die Situation wohl zu verworren.» Trotzdem versucht er, die Menschen in seiner Umgebung zu sensibilisieren, etwa bei der Arbeit oder im Turnverein.

«Ich erzähle dann, dass mein 90-jähriger Vater zusammen mit meinen zwei Schwestern aus dem Land geflüchtet ist, dass unser Haus von den Milizen besetzt wurde, dass meine Tante und mein Onkel auf der Flucht gestorben sind.»

Legende: Der vergessene Krieg: Seit Mitte 2023 dauert der blutige Konflikt im Sudan an. Er hat Millionen vertrieben und weitgehende Zerstörung hinterlassen. AP Photo/Marwan Ali

El-Gozoli ist Mitglied des Vereins «Sudanese Swiss Charity». «Als vergangenes Jahr der Krieg ausbrach, wussten wir: Wir müssen etwas tun», sagt die Vereinsgründerin Nagla Fathi.

Sogleich haben die Mitglieder einen Benefizanlass durchgeführt, bei dem sie Geld sammelten. Die rund 3500 Franken, die dabei zusammenkamen, teilten sie zwischen zwei Organisationen auf: Der Islamic Relief mit Sitz in Genf, und dem UNO-Flüchtlingshilfswerk Switzerland for UNHCR.

Aktuell zählt der politisch unparteiische Verein erst elf aktive Mitglieder, bis Ende Jahr erwarte man bis zu 50 weitere.

Ein Traum in Trümmern

«Es macht uns traurig, dass der Sudan in der internationalen Berichterstattung vergessen geht», sagt Fathi. «Bei den Massenprotesten im Jahr 2019 waren wir voller Hoffnung», erzählt sie. «Nach dem Fall des islamistischen Diktators al-Bashir träumten viele von einem friedlichen, neuen Sudan.» Dieser Traum liege nun in Trümmern.

Legende: Im April 2019 wurde der langjährige Diktator Umar al-Baschir durch das Militär gestürzt, nachdem es grosse Proteste gegen ihn gab. Es folgten mehrere Putsche und der Ausbruch des Bürgerkrieges. Keystone

Doch warum geht dieser Krieg vergessen? «Der Krieg wird nicht vergessen, sondern ignoriert», sagt Roman Deckert, unabhängiger Sudananalyst. Er hofft auf eine intensivere Berichterstattung.

Dass das nicht geschehe, könne auch daran liegen, dass er sich nicht so einfach in «Gut und Böse» einteilen lasse. «Oft wird es so dargestellt, als würden zwei verfeindete Gruppen wie Tiere gegeneinander losgehen», sagt Deckert.

Legende: Glückskette-Sammlung «Humanitäre Krise Sudan» Seit über einem Jahr herrscht im Sudan ein verheerender Konflikt, der die Region in eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt gestürzt hat. Angesichts dieser alarmierenden Situation ruft die Glückskette dringend zur Solidarität auf, um ihre Hilfe im Sudan und in der Region zu intensivieren. Spenden können über die Glückskette getätigt werden

«Dieser Krieg ist global verwoben», sagt Deckert. Schon lange sei etwa ein Machtkampf um die natürlichen Ressourcen in Gange. «Auch die Schweiz spielt eine Rolle, wenn es um Handelsbeziehungen mit Rohstoffen geht.» Zum Beispiel der Goldhandel, der eine wichtige Finanzierungsquelle des Krieges ist. Laut Medienberichten gelangt über die Vereinigten Arabischen Emirate auch immer wieder Gold aus dem Sudan in die Schweiz. Nicht zuletzt sollte sich die Schweiz für die zahlreichen Menschen interessieren, die vor dem Krieg flüchten. «Es ist davon auszugehen, dass viele von ihnen in der Schweiz Zuflucht suchen werden», sagt Deckert.

Mit «dialog» einen Blick über die Sprachgrenzen werfen Box aufklappen Box zuklappen Dieser Artikel erschien zuerst auf swissinfo.ch und wurde durch die «dialog»-Redaktion gekürzt. Die Originalversion können Sie auf swissinfo.ch lesen. «dialog» ist das Angebot der SRG, das mit Debatten und dem Austausch von Inhalten Brücken baut. Es will Menschen in allen Sprachregionen sowie Schweizerinnen und Schweizer im Ausland näher zusammenbringen.