«dialog» - Psychische Gesundheit: Steckt die Schweiz in einer Krise?

Spätestens seit der Corona-Pandemie wird vermehrt auf die psychische Gesundheit in der Schweiz geblickt. Die neusten Zahlen bestätigen einen Anstieg an psychischen Erkrankungen. Aber kann man wirklich von einer Krise in der Schweiz sprechen? Und an welchen Stellschrauben sollte man drehen?