So gefährlich wie ein Atomkrieg sei künstliche Intelligenz, warnen einige Fachleute. Diese Technologie müsse dringend reguliert werden. Für andere wiederum ist KI die nächste grosse technische Revolution, bei der die Schweiz zudem den Anschluss zu verpassen droht. Wer hat recht? Diskutieren Sie mit.

«Berset muss repariert werden.» So übersetzte ein KI-Programm jüngst eine Schlagzeile zum Gesundheitsminister. Im Original hiess es: «Berset muss es noch richten». Teils ist es recht witzig, manchmal skurril, was künstliche Intelligenz fabriziert. Wenn jedoch ein sogenannter Chatbot einem Mann plötzlich zum Suizid rät oder ein selbstfahrendes Auto einen Unfall verursacht, wird es ernst.

Die Welt wird eine andere sein. Wir müssen KI regulieren.

Künstliche Intelligenz ist mittlerweile in vielen Lebensbereichen angekommen. «Die Welt wird in Zukunft eine andere sein», sagte Medienminister Albert Rösti kürzlich in einem NZZ-Interview. Die Schweiz benötige eine KI-Regulierung. Gleichzeitig dürfe man Innovation nicht behindern, betonte Rösti. Denn künstliche Intelligenz kann durchaus hilfreiche Technologie sein. Sie kann Tumore analysieren oder Pflegepersonal unterstützen. Aber sie kann eben auch zur Gefahr werden.

Über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz können Sie sich in der aktuellen «dialog»-Auswahl einen Überblick verschaffen.

Das «dialog»-Redaktionsteam hat Artikel aus allen Sprachregionen zusammengetragen und in Ihre Landessprache übersetzt. Die Auswahl bietet neue Perspektiven zum Thema sowie Einblicke in teils absurde KI-Kreationen.

Und wie stehen Sie selbst dazu?

Diskutieren Sie mit auf der «dialog»-Debattenplattform, und zwar in Ihrer Landessprache oder auf Englisch. Unser Redaktionsteam übersetzt und moderiert die Kommentare.

Was ist «dialog»?

Das neue redaktionelle Angebot zielt darauf ab, den Dialog zwischen den verschiedenen Regionen des Landes ohne Sprachbarrieren zu fördern. Unter diesem Feedback-Link können Sie uns Ihre Kritik und Anmerkungen mitteilen, damit wir unser Angebot verbessern können.