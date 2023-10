Legende: Keystone/Gaëtan Bally

Ein niederländischer Wissenschaftler hat berechnet, dass allein der Betrieb der bekanntesten KI-Anwendung ChatGPT so viel Strom verbraucht wie 40'000 Haushalte. Und das ist nur eines der aktuellen, immer weniger überschaubaren KI-Angebote. Wie viel Strom insgesamt für KI verbraucht wird, weiss deshalb niemand so richtig. Sicher aber sind sich Experten, dass der Verbrauch rasant ansteigen wird – weltweit. Laut dem Experten Ralf Herbrich vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam verbrauchen alle Computer der Welt inklusive Rechenzentren derzeit rund acht Prozent allen produzierten Stroms. «Es gibt Schätzungen, dass der Verbrauch in den nächsten Jahren auf 30 Prozent ansteigen könne», so Herbrich gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.