Mitte Juni kamen fünf Vorlagen zu Arbeitsmarktreformen und einer erleichterten Einbürgerung vors Volk. Alle scheiterten am Beteiligungsquorum. Dies, nachdem Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nicht – wie viele ihrer Vorgänger – zum Boykott des Urnengangs aufgerufen hatte, sondern im Blitzlichtgewitter der Medien ein Abstimmungslokal in Rom besuchte, um demonstrativ auf eine Abgabe des Stimmzettels zu verzichten.

Als direkte Reaktion darauf wurde noch am gleichen Tag eine Online-Volksinitiative zur Abschaffung des Beteiligungsquorums lanciert – und bereits einen Tag später wurde diese mit weit mehr als den erforderlichen 50’000 Unterschriften eingereicht. Ob dieser Vorstoss Erfolg haben wird, ist offen. Nun muss das Parlament in Rom über die Vorlage beraten, wobei – so der Turiner Historiker Lorenzo Cabulliese – kaum mit einer ernsthaften Debatte zu rechnen ist. Denn eine eingereichte Volksinitiative an das Parlament könne dort – im Unterschied zu «abschaffenden Referenden» – gemäss geltender Geschäftsordnung an einen Ausschuss delegiert und ignoriert werden.