Ein Forschungsteam behauptet, es habe in Andalusien nach jahrhundertelanger Ungewissheit den Standort der verschollenen Stadt Madinat al-Zahira identifiziert.

Unter dem Umayyaden-Kalifat im 10. Jahrhundert zählte Madinat al-Zahira zu den grossen Städten von al-Andalus, im Süden Spaniens – bis zu ihrer gewaltsamen Zerstörung. «Die Einwohner von Córdoba lehnten sich auf und zerstörten die Stadt. Von da an verlor sich ihre Spur», erklärt Antonio Monterroso, Archäologe an der Universität Córdoba, dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS).

Hier haben die Forschenden die archäologische Stätte gefunden:

Unter einem Korkeichenwald in der Nähe von Alcolea sind jetzt Überreste der Stadt entdeckt worden, an einer Stelle, an der vorher nie jemand nach ihr gesucht hatte. Der Einsatz des Lidar-Scanners machte das möglich. Das ist ein Laser-Detektionssystem, mit dem vergrabene Strukturen sichtbar gemacht werden können.

«Wenn die Laserstrahlen auf ein intakt gebliebenes Gelände treffen, können sie Mikroverformungen des Bodens erkennen, die einer archäologischen Stätte entsprechen», erläutert Monterroso.

Legende: Unter diesem Korkeichenwald in der Nähe der südspanischen Stadt Córdoba soll die verschollene Stadt Madinat al-Zahira liegen. RTS

Bei der Analyse dieser Daten hat das Forschungsteam Hinweise gefunden auf eine Stadt in der Grösse von etwa 120 Hektar, also eine weitaus grössere Fläche als die vieler römischer Städte. «Man kann sehen, dass die Gebäude auf einer Nord-Süd-Achse gebaut sind. Aber einige sind in Richtung Mekka ausgerichtet», berichtet der Archäologe.

Alte Karte gab Hinweise

Auch historische Dokumente haben Monterosso und seinem Team zu diesem Fund verholfen. Eine Karte zeigt, dass das Gebiet seit dem 15. Jahrhundert von einem Wald bedeckt ist.

«Die Ruinen stammen also aus der Zeit vor dieser Periode. Für mich bedeutet das, dass nur eine Stadt von al-Andalus dem entsprechen kann, was der Laser entdeckt hat», unterstreicht der Archäologe. Das Sammeln von Beweisen stellt einen wichtigen Schritt vor möglichen archäologischen Ausgrabungen dar. Diese könnten dann die endgültige Bestätigung liefern, dass es sich um Überreste von Madinat al-Zahira handelt.

Wer schon jetzt eine Vorstellung davon bekommen will, wie diese verschollene Stadt aussah, kann sich in den Westen von Córdoba begeben. Dort befinden sich die Überreste der Stadt Madinat al-Zahra, des Zwillings und grosser Rivalin von Madinat al-Zahira, einer Stätte, die zum Unesco-Welterbe gehört.