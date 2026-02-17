Nach einer zwölfstündigen Anhörung durch die Walliser Ermittlungsbehörden hat sich der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana gegenüber den Medien geäussert. Er lebe seit der Brandkatastrophe in einem «Albtraum», sagte er.

David Vocat wurde am Montag von 8.30 Uhr morgens bis gegen 21 Uhr einvernommen. «Es war wirklich sehr, sehr hart», sagte der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana danach gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS). «Ich weiss seit nun vierzig Tagen nicht mehr, ob ich mich in einem Traum oder in einem Albtraum befinde. Und jetzt befinde ich mich in einem Albtraum, und ich hoffe wirklich, dass wir da eines Tages rauskommen.»

Die Aussagen des Feuerwehrkommandanten von Crans-Montana:

Sehr bewegt und mitgenommen sagte er, er äussere sich «für die Familien, damit sie Antworten bekommen» und damit sich ein solches Drama nicht wiederhole.

Vocat wurde unter anderem einvernommen, weil er 2018 bei einer Kontrolle der Bar «Le Constellation» beteiligt war, aber nichts über den Akustik-Schaumstoff sagte, der an der Decke des Untergeschosses klebte und den Brand am 1. Januar mitverursachte.

Materialprüfung war nicht Teil des Jobs

Seine Aufgabe bestehe darin, die Zugänge für die Feuerwehr zu überprüfen, betonte er, und nicht, die Sicherheit in den von ihm besuchten Betrieben zu gewährleisten. «Als ich dieses Gebäude überprüfte, ging es um diesen Feuerwehraspekt. Meine Aufgabe war nicht, die Materialien zu überprüfen. Das ist überhaupt nicht mein Job. Wenn es mein Job gewesen wäre, hätte ich es überprüft, ich hätte es gesagt.»

Es gehöre zu seinem Job, sich zu neuen Technologien weiterzubilden, ergänzte er. «Wir sprechen von Elektroautos, wir sprechen von Solarpanels, wir sprechen von vielen Dingen, die Gefahren für die Einsatzkräfte darstellen, aber nicht auf der Ebene brennbarer Materialien im Innern von Gebäuden.»

Der Kommandant äusserte sich auch an die Adresse der Opfer und ihrer Familien. «Ich wünsche mir, dass alle Menschen, die am Leben sind, es bleiben, und es ihnen so gut wie möglich geht. Und dass sich ein solches Drama nie mehr wiederholt. Ich könnte es nicht mehr ertragen.»

Vocat machte seine Aussagen als Auskunftsperson. Er könnte angeklagt werden, falls die Staatsanwältinnen der Ansicht sind, dass er in dieser Angelegenheit möglicherweise seinen Pflichten nicht nachgekommen ist.

