Uber gibt es seit 2013 in der Schweiz. Zürich war die erste Stadt, in welcher der private Fahrdienst eingeführt wurde. Mittlerweile kann man in der Deutschschweiz unter anderem auch in Basel, Olten, Thurgau, Schaffhausen und neu auch in Solothurn einen Uber-Fahrer bestellen.

Laut einer Mitteilung vom Juni wolle Uber bis im Jahr 2026 in der gesamten Schweiz präsent sein, schrieb kürzlich das Grenchner Tagblatt.