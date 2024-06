Für diese Recherche haben RTS, Voxeurop und mehrere Medien des Europäischen Netzwerks investigativer Journalisten (EIC) Finanzdaten über Investmentfonds unter die Lupe genommen, die von der London Stock Exchange Group (LSEG) zusammengestellt wurden.

Sie analysierten die Zusammensetzung der Fonds, Stand Ende des dritten Quartals 2023. Bei diesen Fonds, die von den Fondsmanagern selbst als nachhaltig oder grün bezeichnet werden, suchten sie nach Investitionen in die 25 Unternehmen mit den höchsten CO₂-Emissionen in acht kritischen Sektoren: Energie, Automobilindustrie, Luftfahrt, Kohle, Stahl und Mineralien, Schifffahrt, Mode, Landwirtschaft und Agrochemie. Der Zementsektor wurde vom EIC nicht berücksichtigt, aber RTS behielt ihn bei, da Holcim der grösste CO₂-Emittent der Schweiz ist.

Die Berechnung des CO₂-Fussabdrucks umfasst direkte Emissionen, die durch die Produktion erzeugt werden, und indirekte Emissionen, die insbesondere mit Lieferanten oder der Nutzung der Endprodukte zusammenhängen. Was die Schweizer Fonds betrifft, so werden viele von ihnen nicht in der Europäischen Union angeboten. Sie unterliegen nur dann ihrer Gesetzgebung und müssen nur dann über ihre Nachhaltigkeit informieren, wenn sie in Europa verkauft werden.

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine Momentaufnahme der Fonds handelt, die am Ende des dritten Quartals 2023 bestand. Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seitdem aufgrund von Käufen und Verkäufen geändert haben.