Mit der Aktion «Support my camp» bietet die Migros ihrer Kundschaft die Möglichkeit, Lager für Jugendliche mitzufinanzieren. Auf der Liste der Partnerorganisationen befinden sich mehrere Gruppen mit religiösen Zielen.

Die Aktion «Support my camp» läuft noch bis Mitte April. Je nach Höhe ihrer Einkäufe erhalten Kundinnen und Kunden der Migros «Vereinsbons» und können diese dann Vereinen ihrer Wahl zuweisen, die Lager für Kinder und Jugendliche organisieren.

Der Migros-Genossenschafts-Bund stellt den beteiligten Vereinen einen Gesamtbetrag von drei Millionen Franken zur Verfügung. Dieser wird nach Abzug des Startkapitals im Verhältnis der zugeteilten Vereinsbons verteilt.

Legende: Je nach Höhe des Einkaufs kann man als Migros-Kunde im Rahmen der Aktion «Support my camp» Aktivitäten für Jugendliche unterstützen. Migros.

Legende: Je nach Höhe des Einkaufs kann man als Migros-Kunde im Rahmen der Aktion «Support my camp» Aktivitäten für Jugendliche unterstützen. KEYSTONE/Gaetan Bally

Unter den registrierten Vereinen finden sich mehrere Gruppen mit religiöser Ausrichtung. STR26 lag am 31. März auf Platz drei der Rangliste der Vereine, die bis zu diesem Zeitpunkt am meisten Bons erhalten hatten, nämlich über 63'000.

«Glauben leben» als Ziel

STR26 (Schweizertreffen 2026) ist ein Jugendtreffen der Evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz. Auf der Migros-Webseite ist jedoch keine Rede von Religion. Die Zusammenfassung beschreibt «ein zehntägiges Lager, in dem 1200 Kinder und Jugendliche gemeinsam unvergessliche Abenteuer erleben, die Natur entdecken, sich besser kennenlernen und vor allem jede Menge Spass haben werden».

Auf der eigenen Webseite beschreibt STR26 die Ziele des Lagers präziser. Es geht um «Freude an Bewegung», um «die Vernetzung im Verband durch Gemeinschaftserlebnisse» oder auch um «Glauben leben».

Auch andere religiöse Vereine sammeln Bons, unter ihnen JAB Suisse romande, eine christlich-evangelikale Jugendorganisation, deren «oberstes Ziel es ist, Gott zu lobpreisen», wie auf ihrer Webseite zu lesen ist. Sie lag am 31. März bei «Support my camp» auf Platz 7 der Rangliste der Vereine mit den meisten Bons.

«Religiös, aber nicht nur»

Auf Anfrage des Westschweizer Radio und Fernsehens (RTS) versichert Joël Hirschy von JAB Suisse romande, die Lager hätten einen «ganzheitlichen Ansatz», seien «religiös, aber nicht nur» und «offen für alle Jugendlichen». Ausserdem würden die Lager im Rahmen von Jugend+Sport organisiert, und die Migros habe um Präzisierungen zur Organisation gebeten, bevor sie die Teilnahme des Vereins akzeptierte.

Erläuterungen einer RTS-Journalistin zum Thema:

Michael Hari von STR26 betont, dass «das Lager in erster Linie ein Freizeitangebot für Jugendliche ist und keine religiöse Veranstaltung». Und er ergänzt: «Religiöse Elemente sind Teil des Programms, aber die Teilnahme daran ist freiwillig».

Migros: «Klare Teilnahmekriterien»

In den Teilnahmebedingungen der Migros ist klar angegeben, dass «Vereine, bei denen die Mitgliedschaft oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten spirituellen/religiösen Institution vorausgesetzt oder deren wesentliches Ziel die Verbreitung bestimmter spiritueller/religiöser Inhalte ist (z. B. Bibelleseverein)», von der Teilnahme ausgeschlossen sind.

Migros-Sprecher Tristan Cerf sagt dazu: «Wir sind uns bewusst, dass das Thema Religion im Rahmen dieser Kampagne auftauchen kann, angesichts ihrer Verankerung in der Schweizer Vereinslandschaft und ihrer historischen Rolle bei der Gründung bestimmter Vereine.»

Für die Kampagne gälten aber «klare Teilnahmekriterien», ergänzt Cerf. «Die Lager müssen für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich sein, unabhängig von ihrer Religion, Herkunft oder Überzeugung.»

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