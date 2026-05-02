Die Gemeinde im Neuenburger Jura möchte wachsen. Videoclips, Plakate und Wettbewerbe sollen dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren rund tausend Menschen in die Industriestadt locken.

Die Stadt Le Locle im Neuenburger Jura hat diese Woche vier Videoclips veröffentlicht, mit denen sie ihre Vorzüge als Wohn- und Lebensort bewerben will. Die Videos sind der letzte Teil einer zweijährigen Kampagne, für die insgesamt 220'000 Franken aufgewendet wurden.

Neben den Videos setzte die Stadt dabei auf Plakate, Wettbewerbe und Gratisaufenthalte. Das Ziel: neue Einwohnerinnen und Einwohner in die Industriestadt zu ziehen, die besonders stark auf die konjunkturellen Schwankungen reagiert.

Legende: Le Locle ist unter anderem bekannt für seine Uhrenindustrie. Keystone / Gaetan Bally

Für die Behörden ging es dabei vor allem darum, die demografische Stagnation aufzuhalten. «Der Gemeinderat war besorgt darüber, dass die Bevölkerung stagnierte oder sogar zurückging», sagt Michaël Berly, Präsident des Gemeinderats, gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS). Man habe deshalb bewusst die Mittel gesprochen für diese Werbekampagne.

Im Zentrum der Kampagne stehen persönliche Aussagen von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich entschieden haben, in Le Locle zu leben. Gedreht wurden die Videos an verschiedenen symbolträchtigen Orten der Gemeinde wie dem ehemaligen Ratssaal in Les Brenets, dem Museum der Schönen Künste oder dem Uhrenmuseum. Die Eisbahn gehört ebenfalls zu den ausgewählten Drehorten.

Hervorgehoben werden insbesondere das Kultur- und Sportangebot, die Lebensqualität sowie die guten nachbarschaftlichen Beziehungen. Heute zählt die Gemeinde knapp 11'000 Einwohnerinnen und Einwohner. «Es wäre gut, jährlich um einige Dutzend Personen zu wachsen, sodass wir bis 2040 tausend zusätzliche Einwohner haben», sagt Berly.

Das sagt der Gemeinderatspräsident:

Nach Angaben der Stadt sollen die Werbemassnahmen nicht nur den Zuzug fördern, sondern auch das Image von Le Locle über die Gemeindegrenzen hinaus stärken. In einem Umfeld, in dem die Standortattraktivität eng mit der wirtschaftlichen Prosperität verknüpft ist, erhofft man sich davon langfristige Impulse für die Region.

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