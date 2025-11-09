Reality-TV-Star, Influencerin, Schauspielerin, Unternehmerin. 354 Millionen Follower auf Instagram. Geschätzte 1.7 Milliarden US-Dollar auf dem Konto. Kim Kardashian lässt uns Normalsterbliche vor Neid erblassen.
Umso wohltuender ist der menschliche Makel, den Kardashian auf Instagram offenbart: Sie ist nach sechsjähriger Ausbildung durchs Jura-Examen geflogen. Der Traumjob als Rechtsanwältin muss warten.
Karriereknick für Kardashian
Laut dem «People»-Magazin fand die Prüfung Ende Juli statt. Die Wunden dürften also verheilt sein. Zumal sie es im nächsten Semester noch einmal versuchen kann.
Laut der kalifornischen Anwaltskammer stellen sich jedes Jahr 16'000 Kandidatinnen und Kandidaten der Prüfung – ein Drittel fällt durch. Kardashian nimmt’s als Motivation. «Nicht zu bestehen, ist kein Scheitern – es ist Treibstoff», teilt sie ihren Followern mit.
Ob der Spruch aus einem Glückskeks stammt, ist nicht überliefert. Und auch nicht, ob er schon bald auf ihren Halskettchen oder Parfums steht.
Weltstar machte Praktikum in Anwaltskanzlei
Seit 2018 lässt sich Kardashian zur Anwältin ausbilden. Sie begann ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines konventionellen Jurastudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.