Auch Sternchen können stolpern: Nach jahrelanger Ausbildung fällt der Megastar durch. Und nimmt’s gelassen.

Reality-TV-Star, Influencerin, Schauspielerin, Unternehmerin. 354 Millionen Follower auf Instagram. Geschätzte 1.7 Milliarden US-Dollar auf dem Konto. Kim Kardashian lässt uns Normalsterbliche vor Neid erblassen.

Legende: Was diese Frau anfasst, wird zu Gold. Zumindest in den meisten Fällen. Getty Images/GC Images/Aeon

Umso wohltuender ist der menschliche Makel, den Kardashian auf Instagram offenbart: Sie ist nach sechsjähriger Ausbildung durchs Jura-Examen geflogen. Der Traumjob als Rechtsanwältin muss warten.

Karriereknick für Kardashian

Laut dem «People»-Magazin fand die Prüfung Ende Juli statt. Die Wunden dürften also verheilt sein. Zumal sie es im nächsten Semester noch einmal versuchen kann.

Legende: In der neuen TV-Serie «All’s Fair» verkörpert die 45-Jährige eine Anwältin. «In Wirklichkeit bin ich aber noch keine.» Übersetzt: durchgefallen. Instagram/Kim Kardashian

Laut der kalifornischen Anwaltskammer stellen sich jedes Jahr 16'000 Kandidatinnen und Kandidaten der Prüfung – ein Drittel fällt durch. Kardashian nimmt’s als Motivation. «Nicht zu bestehen, ist kein Scheitern – es ist Treibstoff», teilt sie ihren Followern mit.

Ob der Spruch aus einem Glückskeks stammt, ist nicht überliefert. Und auch nicht, ob er schon bald auf ihren Halskettchen oder Parfums steht.