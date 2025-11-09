 Zum Inhalt springen

Eine von uns! Kim Kardashian rasselt durch Jura-Examen

Auch Sternchen können stolpern: Nach jahrelanger Ausbildung fällt der Megastar durch. Und nimmt’s gelassen.

09.11.2025, 15:03

Reality-TV-Star, Influencerin, Schauspielerin, Unternehmerin. 354 Millionen Follower auf Instagram. Geschätzte 1.7 Milliarden US-Dollar auf dem Konto. Kim Kardashian lässt uns Normalsterbliche vor Neid erblassen.

Kardashian am 27. Oktober 2025 in New York
Legende: Was diese Frau anfasst, wird zu Gold. Zumindest in den meisten Fällen. Getty Images/GC Images/Aeon

Umso wohltuender ist der menschliche Makel, den Kardashian auf Instagram offenbart: Sie ist nach sechsjähriger Ausbildung durchs Jura-Examen geflogen. Der Traumjob als Rechtsanwältin muss warten.

Karriereknick für Kardashian

Laut dem «People»-Magazin fand die Prüfung Ende Juli statt. Die Wunden dürften also verheilt sein. Zumal sie es im nächsten Semester noch einmal versuchen kann.

Screenshot Instagram
Legende: In der neuen TV-Serie «All’s Fair» verkörpert die 45-Jährige eine Anwältin. «In Wirklichkeit bin ich aber noch keine.» Übersetzt: durchgefallen. Instagram/Kim Kardashian

Laut der kalifornischen Anwaltskammer stellen sich jedes Jahr 16'000 Kandidatinnen und Kandidaten der Prüfung – ein Drittel fällt durch. Kardashian nimmt’s als Motivation. «Nicht zu bestehen, ist kein Scheitern – es ist Treibstoff», teilt sie ihren Followern mit.

Ob der Spruch aus einem Glückskeks stammt, ist nicht überliefert. Und auch nicht, ob er schon bald auf ihren Halskettchen oder Parfums steht.

Weltstar machte Praktikum in Anwaltskanzlei

Box aufklappen Box zuklappen

Seit 2018 lässt sich Kardashian zur Anwältin ausbilden. Sie begann ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines konventionellen Jurastudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse. 

