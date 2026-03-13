- Natascha Kampusch erlitt laut Angaben ihrer Familie einen Zusammenbruch.
- Die Familie beschreibt die aktuelle Situation als «hilflos» und «herzzerreissend».
Es ist nun knapp 20 Jahre her: Natascha Kampusch gelingt nach acht brutalen Jahren Gefangenschaft die Flucht – nun gibt die Familie ein Update zum Zustand der heute 38-Jährigen.
«Sie ist meist in einer eigenen Welt»
Nach Angaben der Familie befindet sich Natascha Kampusch aktuell in einem stark geschwächten psychischen Zustand. Gegenüber dem ORF erklärt die Schwester, Claudia Nestelberger, die sich heute weitgehend um die Angelegenheiten ihrer Schwester kümmert: «Jeder weiss, wie Natascha früher vor der Kamera gesprochen hat. Das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Sie ist meist in einer eigenen Welt. Sie ist wieder in einer Art Gefangenschaft. Es ist herzzerreissend und wir fühlen uns hilflos.»
Natascha habe einen Zusammenbruch erlitten. Die Familie fürchtet eine unsensible Berichterstattung zum 20. Jahrestag ihrer Flucht und geht deshalb an die Öffentlichkeit, um Spekulationen zu verhindern.
Der Fall Natascha Kampusch
Natascha Kampusch wurde 1988 geboren und im Alter von zehn Jahren entführt. Sie verbrachte über acht Jahre in Gefangenschaft, eingesperrt in einem Kellerverlies. 2006 gelang ihr die Flucht.
Der arbeitslose Täter Wolfgang Priklopil wirft sich kurz nach der Flucht vor einen Zug und stirbt.
In den Folgejahren veröffentlichte Kampusch Bücher und sprach öffentlich über ihre Erlebnisse, wobei sie immer wieder Kritik und Hass ausgesetzt war.