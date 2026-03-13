Sie war als Zehnjährige acht Jahre lang eingesperrt – heute ist Kampusch 38 und leidet immer noch.

Natascha Kampusch erlitt laut Angaben ihrer Familie einen Zusammenbruch.

Die Familie beschreibt die aktuelle Situation als «hilflos» und «herzzerreissend».

Es ist nun knapp 20 Jahre her: Natascha Kampusch gelingt nach acht brutalen Jahren Gefangenschaft die Flucht – nun gibt die Familie ein Update zum Zustand der heute 38-Jährigen.

Legende: Natascha Kampusch 2019 in der ZDF-Talksendung «Markus Lanz». Getty Images / Tristar Media

«Sie ist meist in einer eigenen Welt»

Nach Angaben der Familie befindet sich Natascha Kampusch aktuell in einem stark geschwächten psychischen Zustand. Gegenüber dem ORF erklärt die Schwester, Claudia Nestelberger, die sich heute weitgehend um die Angelegenheiten ihrer Schwester kümmert: «Jeder weiss, wie Natascha früher vor der Kamera gesprochen hat. Das gibt es jetzt überhaupt nicht mehr. Sie ist meist in einer eigenen Welt. Sie ist wieder in einer Art Gefangenschaft. Es ist herzzerreissend und wir fühlen uns hilflos.»

Natascha habe einen Zusammenbruch erlitten. Die Familie fürchtet eine unsensible Berichterstattung zum 20. Jahrestag ihrer Flucht und geht deshalb an die Öffentlichkeit, um Spekulationen zu verhindern.