Italien war lange Hape Kerkelings zweite Heimat. Doch dort sei er wegen seiner Homosexualität diskriminiert worden, sagt der Entertainer in einem Interview. Das habe dazu geführt, dass er Italien verlassen hat.

Hape Kerkeling, deutscher Komiker, Autor und Schauspieler, lebte längere Zeit mehrere Monate im Jahr in der italienischen Region Umbrien. Doch damit ist Schluss. Lange hat sich Hape Kerkeling nicht öffentlich dazu geäussert, weshalb er Italien verlassen hat.

Nun erklärt der 61-Jährige im Interview mit der deutschen Zeitschrift «Stern»: «Ich wurde in Italien als schwuler Mann so diskriminiert, dass ich dort nicht mehr sein wollte.» Was er dort erlebte, beschreibt er als «tagtägliche» Dauerbelastung: «Das war unterirdisch. Italien ist nicht auf der Höhe der Zeit.»

Kerkeling ist seit 2016 mit seinem Partner Dirk Henning verheiratet. 2017 zog er von Berlin nach Köln – weil er die Atmosphäre in der deutschen Hauptstadt als «homophob» empfand.

Mit seiner Figur des schmuddeligen Journalisten Horst Schlämmer kehrt Hape Kerkeling auch auf die Leinwand zurück. Der Film «Horst Schlämmer sucht das Glück» startet am 26. März in den Kinos.