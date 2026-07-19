Wegen eines Unwetters mit riesigen Hagelkörnern musste das Konzert des puerto-ricanischen Popstars Bad Bunny in Mailand abgebrochen werden.

Auf der Pferderennbahn im Stadtteil San Siro ging am Samstagabend ein so schweres Unwetter nieder, dass die etwa 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Hause geschickt wurden.

Mehrere Konzertgäste wurden nach Angaben der Feuerwehr durch Hagelkörner am Kopf leicht verletzt.

Für den vierfachen Grammy-Gewinner Bad Bunny (32) wäre dies der zweite Auftritt in der norditalienischen Grossstadt gewesen. Das ausverkaufte Konzert kann nach Angaben der Veranstalter nicht nachgeholt werden. Die Fans sollen ihr Geld komplett zurückbekommen.

Legende: Im Rahmen seiner Welttournee gab Bad Bunny zwei Konzerte in Mailand. EPA/MATTEO BAZZI

Bad Bunny, der für einen Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt ist, ist gerade auf einer Welttournee. Mailand war die einzige Station in Italien.