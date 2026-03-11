Küchenchef Peter Schärer verlässt die Zürcher Kronenhalle nach 35 Jahren, davon 26 als Küchenchef, wie das Branchenmagazin GaultMillau berichtet.

Bekannt wurde Schärer durch die SRF-Dokuserie «Inside Kronenhalle», die 2024 zum 100-Jahr-Jubiläum Einblick in den Betrieb gab.

Neuer Chef de Cuisine ist Rino Ricci, der seit 26 Jahren im Gourmet-Restaurant arbeitet.

Laut Kronenhalle war die Stabübergabe seit Längerem geplant. Mit der Bekanntgabe wartete das Haus nach eigenen Angaben zu, bis Schärer in dieser Woche von Bundesrat Guy Parmelin mit dem «Mérite Culinaire Suisse» geehrt worden war.

Zum «Mérite Culinaire Suisse» Box aufklappen Box zuklappen Der «Mérite Culinaire Suisse» zeichnet seit 2018 Spitzenleistungen in der Schweizer Gastronomie aus. Jährlich erhalten vier Chefköche sowie zwei Konditoren-Confiseure die Auszeichnung. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige nationale Jury aus Fachleuten der drei grossen Sprachregionen. Überreicht wird der Preis jeweils im Bundeshaus.

In «Inside Kronenhalle» fiel Schärer mit seinem direkten und strengen Führungsstil auf. Dieser stiess bei einem Teil des Publikums auf Kritik.

Zugleich wurde er aber auch als Vertreter einer klassischen, in Spitzenküchen lange üblichen Führungskultur wahrgenommen.

Die Kronenhalle gab im Anschluss an die Ausstrahlung an, das Haus habe durch die Sendung auch neue, jüngere Gäste erreicht.