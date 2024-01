Nach 2195 Tagen – also mehr als sechs Jahren – muss Novak Djokovic an den Australian Open erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Er verliert im Halbfinal gegen den Italiener Jannik Sinner. (26. Januar 2024, Reuters/Issei Kato)

In der Nähe von Kapstadt ist ein grosser Waldbrand ausgebrochen – ein Feuerwehrmann beobachtet die Situation. Er und alle anderen Feuerwehrleute müssen bei trockenem, heissem und windigem Wetter in Südafrika in höchster Alarmbereitschaft bleiben. (25. Januar 2024, Reuters/Esa Alexander)

Es ist wieder Zeit für das internationale Ballonfestival in Château-d'Oex im Kanton Waadt. Ein wunderschönes Bild vom Donnerstag.

Aufregung kurz vor dem Einsatz: Schlittenhunde in Aviemore, Schottland. Dort findet jährlich ein Rennen statt. (25. Januar 2024)

Ein als «Joker» verkleideter Mann liegt vor dem Nationalkongress in Buenos Aires vor Polizisten auf dem Boden. Ein Generalstreik hat am 24. Januar Teile des öffentlichen Lebens in Argentinien lahmgelegt.