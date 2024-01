Legende: Christina Applegate, die an Multipler Sklerose erkrankt ist, sorgt für den emotionalsten Moment bei den Emmys. (15. Januar 2024, Reuters/Mario Anzuoni) Elton John erlangt bei Emmy-Verleihung «EGOT»-Status

Legende: Was man als Haustier so alles durchmachen muss: Dieser Hund wird am Mittwoch in Mexiko-Stadt gesegnet. REUTERS/Raquel Cunha

Legende: Zerstörerische Kraft, die beeindruckt: Eine Luftaufnahme vom 15. Januar des Städtchens Grindavik in Island zeigt, wie die Lava eines Vulkans mehrere Häuser vernichtet hat. Es passierte beim zweiten Ausbruch innerhalb von vier Wochen. Beim ersten waren die Häuser in Grindavik noch verschont geblieben. AP/Bjorn Steinbekk

Legende: Das andere Bild vom Weltwirtschaftsforum WEF in Davos: Häuptling Putany Yawanawa, links, und Häuptling Nixiwaka Yawanawa vom Stamm der Yawanawa in Brasilien sprechen über die Situation in ihrer Heimat, dem Amazonas-Regenwald, während der Podiumsdiskussion «The Dance of the Algorithm». Keystone/AP Photo/Markus Schreiber

Legende: Das ist nicht etwa eine Skipiste, sondern eine Strasse in Florence im US-Bundesstaat Alabama am Mittwoch. Keystone/Dan Busey/The TimesDaily via AP

Legende: Grosse Probleme bereitet die Kälte diese Woche den Flughäfen in Deutschland: Ein Flugzeug vom Typ Airbus A320neo der Lufthansa wird auf dem Flughafen Frankfurt enteist. (Keystone/DPA/Lando Hass) So ist das Wetter in Europa aktuell.

Legende: Am 18. Januar üben indische paramilitärische Soldaten die Parade für den Tag der Republik in Neu-Delhi. Indien feiert am 26. Januar 2024 seinen 75. Tag der Republik. Keystone/EPA/RAJAT GUPTA

Legende: Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen: Dieser Fans muss vor dem NFL-Playoffspiel zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers erst einmal seinen Sitzplatz vom Schnee befreien. Das Spiel wurde wegen der Wetterkapriolen sogar um einen Tag auf den 15. Januar verschoben. AP/Jeffrey T. Barnes

Legende: Nach einer übelst kalten Nacht in London ist der berühmte «Trafalgar Square»-Brunnen fast gefroren – und damit am Donnerstag ein sehr beliebtes Fotosujet. Keystone/EPA/TOLGA AKMEN

Legende: Kein Staubkorn darf auf dem roten Teppich sein: Für den Besuch des chinesischen Premierministers Li Qiang in Bern wird am 15. Januar alles bis ins Detail vorbereitet. (Keystone/Peter Klaunzer) Diplomatischer Hochbetrieb: Amherd empfängt chinesischen Premier

Legende: Ein kleiner Schneemann mit einer Nase aus einem Bleistift und Armen aus Löffeln steht auf dem Tisch im verschneiten Aussenbereich eines Cafés in der neuen Frankfurter Altstadt. (Keystone/DPA/Frank Rumpenhorst) 18. Januar = Schneemann-Tag: die schönsten Bilder der Community

Legende: Was es da wohl zu schimpfen gibt? Zwei Weisskopfseeadler in der «Union Bay»-Bucht in Seattle. Keystone/AP Photo/Lindsey Wasson

Legende: Eingentlich gilt sie als Stadt der Liebe, am Donnerstag sieht es aber eher nach eisiger Kälte aus: Paris. REUTERS/Benoit Tessier

Legende: Viel Pailletten für Donald Trump: Anhängerinnen haben sich für die Vorwahlen im Bundesstaat Iowa am 15. Januar in Glitzerschale geworfen – und feiern mit ihrem Favoriten dessen Sieg. (Keystone/AP/Andrew Harnik) Die wichtigsten News zu den Wahlen in den USA gibt es hier

Legende: Gar nicht so einfach diese Woche, an die leckeren Früchte dieses Zierapfelbaums in Hessen zu kommen. Aber verlockend sehen sie halt schon aus – zumindest für diesen Vogel. KEYSTONE/DPA/Frank Rumpenhorst

Legende: Die Musik spielt an der Albisgüetli-Tagung der SVP. Keystone/ENNIO LEANZA

Legende: Schneespuren vor einem Wohnhaus in Zürich Wipkingen. Keystone

