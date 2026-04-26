Legende:

Droht hier auch der Kopf zu platzen? Ein Ballon mit einer Karikatur des US‑Präsidenten Donald Trump zur Lancierung der neuen «Trumpflation»-Kampagne der britischen Liberaldemokraten. Anlass sind jüngste Inflationszahlen, die laut Partei die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Preise im Vereinigten Königreich zeigen. (22.4.2026)

AP Photo/Kirsty Wigglesworth