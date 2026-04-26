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Bilder der Woche Dem «Böögg» platzt der Kopf und weitere Fotos der Woche

Ein Schneemann in Zürich, ein Drache in Neuenburg und ein riesiger Eisblock in Toronto: Das sind die Bilder der Woche.

26.04.2026, 07:00

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Feuer und Explosion um eine zentrale Struktur.
Legende: Mit einem grossen Knall wird in Zürich der Sommer vorhergesagt. Am diesjährigen Sechseläuten dauerte es 12 Minuten und 48 Sekunden, bis der Kopf des «Böögg» – ein drei Meter grosser Schneemann – explodierte. Nach überliefertem Brauch deutet diese Zeit auf einen milden Sommer hin. (20.4.2026) KEYSTONE/Claudio Thoma
Grosser Ballon in Parklandschaft mit Aufschrift 'Trumpflation'.
Legende: Droht hier auch der Kopf zu platzen? Ein Ballon mit einer Karikatur des US‑Präsidenten Donald Trump zur Lancierung der neuen «Trumpflation»-Kampagne der britischen Liberaldemokraten. Anlass sind jüngste Inflationszahlen, die laut Partei die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Preise im Vereinigten Königreich zeigen. (22.4.2026) AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Lachende Kinder hinter buntem Stoff.
Legende: Kinder spielen unter einem farbigen Tuch während einer Aufführung der niederländischen Clown‑Gruppe «Africlowns» in Johannesburg. Die Künstler reisen einmal im Jahr nach Südafrika, um Kindern an benachteiligten Schulen ein Lachen zu schenken. (21.4.2026) KEYSTONE/KIM LUDBROOK
Luftaufnahme von bunten Blumenfeldern mit Kanal.
Legende: Apropos farbenfroh: Aus der Vogelperspektive erstrecken sich bunte Tulpenfelder wie ein Patchwork rund um die Gemeinde Lisse in den Niederlanden. (22.4.2026) REUTERS/Piroschka van de Wouw
Mann hält brennende Fackel auf einer städtischen Strasse.
Legende: In La Paz, der Hauptstadt Boliviens, protestieren Lehrpersonen aus verschiedenen Regionen des Landes gegen das obligatorische Rentenalter und fordern unter anderem höhere Pensionen und Löhne. (22.4.2026) KEYSTONE/LUIS GANDARILLAS
Person in blauer Jacke mit roter Substanz auf Rücken bei Veranstaltung im Freien.
Legende: Protestaktion in Berlin: Mit roter Flüssigkeit beschmiert verlässt Reza Pahlavi, im Exil lebender Sohn des letzten iranischen Schahs und Oppositionsfigur, eine Medienkonferenz im Haus der Bundespressekonferenz. (23.4.2026) REUTERS/Liesa Johannssen
Strassengemälde eines gelben Drachens auf Kopfsteinpflaster.
Legende: Ein Drache wacht über die Gassen von Neuenburg: Das Kunstwerk «Le dragon des Chavannes», entworfen von Künstler John Howe und realisiert durch die Graffitikünstler Kesh und Wilo aus Neuenburg, ziert neuerdings die Rue des Chavannes. (22.4.2026) KEYSTONE/Cyril Zingaro
Menschenmenge vor einer Wand aus blauen Eisblöcken in einer Stadt.
Legende: Vom Feuer zum Eis: Auf einem Parkplatz in Toronto stehen stapelweise Eisblöcke. Der kanadische Rapper Drake nutzt die Installation als Promo für sein kommendes Album «ICEMAN». Unter dem vor sich hin schmelzenden Eishaufen soll das Erscheinungsdatum des Albums versteckt sein. (20.4.2026) Keystone/Cole Burston
Männer in Weiss mit tätowierten Gesichtern
Legende: Massenprozess: Mutmassliche Mitglieder der Gang MS-13 werden im Hochsicherheitsgefängnis CECOT in El Salvador einem Gericht vorgeführt. Laut Staatsanwaltschaft wurden 486 Beschuldigte wegen mehr als 47’000 begangener Straftaten zwischen 2012 und 2022 angeklagt. (23.4.2026) Getty/Alex Pena
Kinder spielen in einem blauen Boot an Land vor Felskulisse.
Legende: Spielen zwischen Staub und Trockenheit: Kinder klettern auf einem Boot, das in einem ausgedörrten Stausee am Rand von Saana, Jemens Hauptstadt, gestrandet ist. Das Land leidet stark an den Folgen des Klimawandels: Wiederkehrende Dürren, fortschreitende Wüstenbildung und unberechenbare Niederschläge bestimmen zunehmend den Alltag. (23.4.2026) EPA/YAHYA ARHAB

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