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Bilder der Woche McDonald's für Donald und weitere Bilder der Woche

Fast Food für Trump, ein feuerrotes Fest und Flugstreik in Frankfurt: Das sind die Bilder der Woche.

19.04.2026, 07:02

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Mann im Anzug hält McDonald's-Tüten, spricht mit Frau in rotem T-Shirt.
Legende: Donald McDonald: US-Präsident Trump nimmt vor dem Oval Office eine Fast-Food-Bestellung entgegen. (13.4.2026) REUTERS/Jonathan Ernst
Menschen in roter Körperbemalung und Kostümen mit Bögen bei einem Festival.
Legende: Auch hier regiert Rot: Beim Lal‑Kach‑Fest in Munshiganj (Bangladesch) feiern Gläubige farbenfroh das Ende des bengalischen Neujahrs. (13.4.2026) Reuters/Mohammad Ponir Hossain
Mann hält lächelnd einen flauschigen Hund.
Legende: Hund mit klarer Mission: Prinz Harry weicht auf seiner Australienreise einem stürmischen Begrüssungsversuch eines vierbeinigen Fans aus. (17.4.2026) Reuters/Jonathan Brady
Kleriker beobachten, wie eine Taube fliegt.
Legende: Mit einer weissen Taube setzt Papst Leo XIV. ein Zeichen für Frieden. Der Besuch in der Gemeinde Bamenda in Kamerun ist Teil seiner aktuellen Afrika‑Reise. (16.4.2026) Reuters/Guglielmo Mangiapane
Mann sitzt auf Sofa vor gestapelten Autowracks.
Legende: Während der Papst ein Zeichen des Friedens setzt, zeigt dieses Bild die Folgen des Krieges. In Beirut sitzt ein Überlebender eines israelischen Angriffs vor einem Haufen von Autowracks. (13.4.2026) REUTERS/Zohra Bensemra
Arbeiter reinigt grosse Kriegerstatue mit Hochdruckreiniger.
Legende: Höhenangst Fehlanzeige: Ein Arbeiter spritzt Wasser auf die Statue des Admirals Yi Sun-Sin aus der Joseon-Dynastie während der Frühjahrsreinigung auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul. (14.4.2026) EPA/YONHAP
Frauenfussballspiel: Spielerin beim Fallrückzieher nahe dem Tor.
Legende: Viola Calligaris hebt ab: Die Schweizer Nati-Spielerin steigt beim 3:1‑Sieg gegen die Türkei zu einem spektakulären Fallrückzieher hoch – volle Flugphase auf dem Spielfeld. (14.4.2026) KEYSTONE/Claudio Thoma
Anzeigetafel mit gestrichenen Flügen.
Legende: Hier bleibt alles am Boden: Eine Anzeigetafel am Flughafen Frankfurt zeigt zahlreiche Flugausfälle. Wegen eines Streiks der Lufthansa hebt hier vorerst nichts ab. (15.4.2026) Keystone/CHRISTOPHER NEUNDORF
Person fotografiert eine surrealistische Büste mit eingebauter Lampe.
Legende: Ein animierter Uhrmacherkopf am Stand der Schweizer Manufaktur Ulysse Nardin zieht am Eröffnungstag der Luxusuhrenmesse «Watches and Wonders Geneva» in Genf die Blicke auf sich. (14.4.2026) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi
Holzschilder mit Botschaften auf Eisenbahnschienen vor KZ-Eingang.
Legende: Auf den Gleisen des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz–Birkenau liegen Zettel mit Botschaften, die im Rahmen des internationalen «March of the Living» niedergelegt wurden. Mit dem Gedenken wird an die jüdischen Opfer erinnert, die während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. (14.4.2026) REUTERS/Kacper Pempel

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