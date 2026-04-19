Legende:

Auf den Gleisen des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz–Birkenau liegen Zettel mit Botschaften, die im Rahmen des internationalen «March of the Living» niedergelegt wurden. Mit dem Gedenken wird an die jüdischen Opfer erinnert, die während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. (14.4.2026)

REUTERS/Kacper Pempel