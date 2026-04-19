News Gesellschaft Bilder der Woche - McDonald's für Donald und weitere Bilder der Woche Fast Food für Trump, ein feuerrotes Fest und Flugstreik in Frankfurt: Das sind die Bilder der Woche. 19.04.2026, 07:02 Teilen Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Donald McDonald: US-Präsident Trump nimmt vor dem Oval Office eine Fast-Food-Bestellung entgegen. (13.4.2026) REUTERS/Jonathan Ernst Legende: Auch hier regiert Rot: Beim Lal‑Kach‑Fest in Munshiganj (Bangladesch) feiern Gläubige farbenfroh das Ende des bengalischen Neujahrs. (13.4.2026) Reuters/Mohammad Ponir Hossain Legende: Hund mit klarer Mission: Prinz Harry weicht auf seiner Australienreise einem stürmischen Begrüssungsversuch eines vierbeinigen Fans aus. (17.4.2026) Reuters/Jonathan Brady Legende: Mit einer weissen Taube setzt Papst Leo XIV. ein Zeichen für Frieden. Der Besuch in der Gemeinde Bamenda in Kamerun ist Teil seiner aktuellen Afrika‑Reise. (16.4.2026) Reuters/Guglielmo Mangiapane Legende: Während der Papst ein Zeichen des Friedens setzt, zeigt dieses Bild die Folgen des Krieges. In Beirut sitzt ein Überlebender eines israelischen Angriffs vor einem Haufen von Autowracks. (13.4.2026) REUTERS/Zohra Bensemra Legende: Höhenangst Fehlanzeige: Ein Arbeiter spritzt Wasser auf die Statue des Admirals Yi Sun-Sin aus der Joseon-Dynastie während der Frühjahrsreinigung auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul. (14.4.2026) EPA/YONHAP Legende: Viola Calligaris hebt ab: Die Schweizer Nati-Spielerin steigt beim 3:1‑Sieg gegen die Türkei zu einem spektakulären Fallrückzieher hoch – volle Flugphase auf dem Spielfeld. (14.4.2026) KEYSTONE/Claudio Thoma Legende: Hier bleibt alles am Boden: Eine Anzeigetafel am Flughafen Frankfurt zeigt zahlreiche Flugausfälle. Wegen eines Streiks der Lufthansa hebt hier vorerst nichts ab. (15.4.2026) Keystone/CHRISTOPHER NEUNDORF Legende: Ein animierter Uhrmacherkopf am Stand der Schweizer Manufaktur Ulysse Nardin zieht am Eröffnungstag der Luxusuhrenmesse «Watches and Wonders Geneva» in Genf die Blicke auf sich. (14.4.2026) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi Legende: Auf den Gleisen des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz–Birkenau liegen Zettel mit Botschaften, die im Rahmen des internationalen «March of the Living» niedergelegt wurden. Mit dem Gedenken wird an die jüdischen Opfer erinnert, die während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. (14.4.2026) REUTERS/Kacper Pempel srf/fann;noes Mehr zum Thema Bilder der Woche Gruppenkuscheln im All und weitere Fotos der Woche Bilder der Woche Buckelwal Timmy und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche Blitzspektakel im Museum und weitere Bilder der Woche Teilen Teilen News Gesellschaft