Bild 1 von 3. Richmond Park: Im grössten königlichen Park in Grossbritannien stimmt sich der Herbst langsam ein. (23.9.2025). Bildquelle: Reuters/Toby Melville.
Bild 2 von 3. Ein Reiher fliegt während eines nebligen Sonnenaufgangs im Frühherbst davon. (23.9.2025). Bildquelle: Reuters/Toby Melville.
Bild 3 von 3. Den Herbstbeginn erkennt man am lauten Röhren der Hirsche, wenn die Brunftzeit anfängt. (23.9.2025). Bildquelle: Reuters/Toby Melville.
Bild 1 von 3. In Hongkong bereitet man sich am Montag auf den Supertaifun Ragasa vor. Das Verkleben der Scheiben hilft, dass sie nicht brechen und in tausend Stücke bersten. Bildquelle: Reuters/Tyrone Siu.
Bild 2 von 3. Ragasa ist der stärkste Taifun, der dieses Jahr erwartet wird. (24.9.2025). Bildquelle: Keystone/Andres Martinez Casares.
Bild 3 von 3. Die Schäden, die Ragasa anrichtet, sind massiv. Der Supertaifun wütet an der Küste Chinas, in Taiwan und den Philippinen. (24.9.2025). Bildquelle: Keystone/Ritchie B. Tongo.
