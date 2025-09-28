 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Bilder der Woche Ein gewagter Hut in Mailand und andere Bild-Highlights der Woche

Donald Trump an der UNO-Generalversammlung, gewagte Hüte in Milan und Herbststimmung: Das sind die Bilder der Woche.

28.09.2025, 07:01

Teilen
Mann in blauem Anzug, ein anderer in schwarzem Anzug in einem Flur.
Legende: US-Präsident Donald Trump schreitet aus dem Schatten auf das Podium der 80. UNO-Generalversammlung in New York. (23.9.2025) Reuters/Mike Segar
Seilbahn vor schneebedecktem Berg und Wald.
Legende: Womöglich gehört diese Gondel bald Flims, Laax und Falera. Die Gemeinden wollen die touristische Infrastruktur am Berg der Weissen Arena übernehmen. (23.9.2025) Keystone/Gian Ehrenzeller
Person mit grossem schwarzem Hut und rotem Lippenstift.
Legende: Mut zum Hut: Ein Model posiert am Mittwoch an der Mailänder Modewoche mit einem gewagten Hut. Reuters/Yara Nardi
Person mit palästinensischer Flagge auf dem Kopf.
Legende: Ein Demonstrant schützt sich vor der heissen Sonne während einer Protestaktion gegen Israel in der Hauptstadt Jemens. (24.9.2025) Keystone/Yahya Arhab
Braune Kuh mit geschmücktem Kopfschmuck auf Wiese.
Legende: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Kuh ganzen im Land? Die geschmückten Tiere wurden beim Almabzug im österreichischen Filzmoos ins Tal geführt. (22.9.2025) imago images/Revierfoto
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Richmond Park: Im grössten königlichen Park in Grossbritannien stimmt sich der Herbst langsam ein. (23.9.2025). Bildquelle: Reuters/Toby Melville.
    Enten schwimmen im Nebel auf einem See im Sonnenaufgang.
  • Bild 2 von 3. Ein Reiher fliegt während eines nebligen Sonnenaufgangs im Frühherbst davon. (23.9.2025). Bildquelle: Reuters/Toby Melville.
    Vogel im Flug vor Sonnenuntergang.
  • Bild 3 von 3. Den Herbstbeginn erkennt man am lauten Röhren der Hirsche, wenn die Brunftzeit anfängt. (23.9.2025). Bildquelle: Reuters/Toby Melville.
    Hirsch bei kaltem Atem im Wald.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
Zwei bronzene Statuen mit ausgestreckten Armen vor dem US-Kapitol.
Legende: Der nimmer enden wollende Skandal: In einer Protestaktion sind Statuen von Donald Trump und Jeffrey Epstein vor dem Kapitol platziert worden. (23.9.2025) Keystone/ Julia Demaree Nikhinson
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. In Hongkong bereitet man sich am Montag auf den Supertaifun Ragasa vor. Das Verkleben der Scheiben hilft, dass sie nicht brechen und in tausend Stücke bersten. Bildquelle: Reuters/Tyrone Siu.
    Silhouette einer Person vor Sonnenuntergang und Stadtansicht.
  • Bild 2 von 3. Ragasa ist der stärkste Taifun, der dieses Jahr erwartet wird. (24.9.2025). Bildquelle: Keystone/Andres Martinez Casares.
    Arbeiter schneiden umgestürzten Baum auf regennasser Strasse.
  • Bild 3 von 3. Die Schäden, die Ragasa anrichtet, sind massiv. Der Supertaifun wütet an der Küste Chinas, in Taiwan und den Philippinen. (24.9.2025). Bildquelle: Keystone/Ritchie B. Tongo.
    Zwei Personen auf Motorrad vor gestapelten Autos nach Überschwemmung.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
Bergspitzen im Nebel unter bewölktem Himmel.
Legende: Auch in der Schweiz ist der Herbst diese Woche definitiv angekommen. Die dramatische Stimmung im Calfeisental, im äussersten Zipfel des Kanton St. Gallen, ist Beweis dafür. (23.9.2025) Keystone/Gian Ehrenzeller
Personenbeine und blaue Sneakers auf Holzboden.
Legende: Street smart oder bloss street style? Ein paar auffallende Sneaker zwischen all den schicken Lackschuhen an der Herbstsession. (24.9.2025) Keystone/Alessandro Della Valle

Weitere Wochen in Bildern

Box aufklappen Box zuklappen

Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)