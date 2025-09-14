 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Umzug von «Muni Max» und andere Bildhighlights

Muni Max, ein neuer Banksy und das dünnste iPhone: Das sind die Fotos der Woche.

14.09.2025, 07:12

Arbeiter auf hölzerner Baukonstruktion mit Hebebühnen in Berglandschaft.
Legende: Tschüss Max! Der Holzstier Max verlässt das ESAF in Mollis. Die Käuferschaft hat den Uristier – wie er nun heissen soll – für 2 Millionen erworben. Nach Abbau wird er in den Kanton Uri transportiert. (Keystone/Urs Flüeler,9.9.2025) Muni Max zieht es in die Berge – das passiert mit der ESAF-Arena
Person mit Partyhut und Maske in fröhlicher Pose.
Legende: An der Protestaktion «Bayrous Verabschiedungsparty» in Nantes tritt sogar Bayrou selbst auf. Oder doch nicht? (Reuters/Stephane Mahe, 8.9.2025) Frankreichs Regierung ist gestürzt – die wichtigsten Fragen
Containerstapel unter blauem Kran.
Legende: Hier ist doch etwas schräg? Eine Container-Ladung fällt am Dienstag von einem voll beladenen Schiff im Hafen von Long Beach, Kalifornien. (9.9.2025) Getty Images/Eric Thayer
  • Bild 1 von 3. Der neue Banksy am königlichen Gericht in London sorgt für Aufregung. Die Überwachungskamera des Gebäudes schaut demonstrativ weg. Was sich der Richter wohl denkt? (8.9.2025) . Bildquelle: Keystone/Banksy.
    Richter-Graffiti an der Kirchenwand mit vorbeigehendem Anwalt.
  • Bild 2 von 3. Der Regierung scheint das Bild gar nicht zu passen. Am Tag danach wird das Werk abgedeckt. (10.9.2025). Bildquelle: Keystone/Danny Halpin.
    Zwei Sicherheitskräfte mit Regenschirmen vor Gebäude.
  • Bild 3 von 3. Kurze Lebenszeit: So schnell und überraschend wie es auftauchte, ist es auch schon wieder weg. (10.9.2025). Bildquelle: Keystone/Danny Halpin.
    Person mit Helm kniet und malt Graffiti an Wand.
Zwei Männer binden Krawatten in Holzbüro.
Legende: Carlo Sommaruga und Matthias Michel werfen sich in Schale für den zweiten Tag der Herbstsession am Dienstag. Keystone/Peter Klaunzer
Drei Smartphones auf Ständern, zwei mit sichtbaren Displays.
Legende: Nur noch ein Strich in der Landschaft: Das neue iPhone Air wird auf dem Campus Apple Park in Kalifornien vorgestellt. Es ist das bisher dünnste Smartphone des Konzerns. (9.9.2025) Keystone/John G. Mabanglo
Zeremonielle Parade der Garde in roten Uniformen und Bärenfellmützen.
Legende: Mitglieder der Grenadier-Garde warten mehr oder weniger geduldig in Reih und Glied auf die Verteidigungsminister der G5 Nationen in London. (10.9.2025) Getty Images/Stefan Rousseau
Person ordnet Blätter in einem sonnenbeschienenen Raum.
Legende: Auf den grossen Tabakfeldern der Türkei werden die geernteten Blätter von Hand auf Fäden aufgenommen, um sie dann unter der brennenden türkischen Sonne trocknen zu lassen. (7.9.2025) Getty Images/Mustafa Kilic/Anadolu
Mann im Anzug auf Vespa vor grauer Wand.
Legende: Ganz in Grau: Andrea Amarante, der neue Generaldirektor des LAC am Montag in Lugano auf seiner Vespa – ohne Helm! (8.9.2025) Keystone/Pablo Gianinazzi
Blitz am Himmel über einem Stadion.
Legende: Ein Blitz schlägt in das Nationalstadion der Leichtathletik-Meisterschaft in Tokyo ein. Das Sportereignis läuft vom 13. bis zum 21. September. (11.9.2025) Getty Images/Christian Petersen
Schafherde grast auf einem steilen Berghang.
Legende: Alle Jahre wieder: Über 800 Schafe wagen den steilen Weg von der Alp Zanai bei Valens hinunter Richtung Tal. Dort überwintern sie, bis es nächstes Jahr wieder hoch geht. (10.9.2025) Keystone/Gian Ehrenzeller
Mann mit Sichel und geballter Faust steht mit vor einem brennenden Gebäude. Das Gesicht ist mit einer Sturmmaske bedeckt
Legende: Geladene Emotionen in Nepal: Die Proteste, ausgelöst durch ein geplantes Verbot diverser Social-Media-Plattformen, erschüttert das Land in Südasien. Insgesamt starben Medienberichten zufolge über 50 Menschen – darunter Demonstrierende und Polizisten und Polizistinnen. (Reuters/Adnan Abidi, 9.9.2025) Die Nepali kämpfen um die Meinungsfreiheit – und gegen Korruption

Schweiz Aktuell, 29.08.2025, 19 Uhr ; 

