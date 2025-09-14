Bild 1 von 3.
Der neue Banksy am königlichen Gericht in London sorgt für Aufregung. Die Überwachungskamera des Gebäudes schaut demonstrativ weg. Was sich der Richter wohl denkt? (8.9.2025) .
Bildquelle: Keystone/Banksy.
Der Regierung scheint das Bild gar nicht zu passen. Am Tag danach wird das Werk abgedeckt. (10.9.2025).
Bildquelle: Keystone/Danny Halpin.
Kurze Lebenszeit: So schnell und überraschend wie es auftauchte, ist es auch schon wieder weg. (10.9.2025).
Bildquelle: Keystone/Danny Halpin.
