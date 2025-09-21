 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Kambundji holt sich WM-Gold und weitere Bilder der Woche

21.09.2025, 07:01

  • Bild 1 von 2. Schrei vor Glück! Kambundji posiert am Montag mit ihrer WM-Goldmedaille über 100 Meter Hürdenlauf. Mit Glück hat der Sieg jedoch wenig zu tun. (Keystone/Michael Buholzer). Bildquelle: Mehr zum Sieg von Kambundji lesen sie hier.
    Lächelnde Sportlerin mit Goldmedaille.
  • Bild 2 von 2. Kambundji sprintet auf Bahn drei ins Ziel und schreibt damit Sportgeschichte. Bildquelle: Keystone/Bernat Armangue.
    Luftaufnahme von Sprintern auf einer Leichtathletikbahn.
Flugzeug vor Halbmond am klaren Himmel.
Legende: Mächtiger Mond über Belgrad: Die Passagiere im Flugzeug sitzen in der ersten Reihe für dieses Spektakel. (16.9.2025) Reuters/Fedja Grulovic
Mann in Arbeitskleidung zwischen geparkten Autos.
Legende: «Wo hab ich nur mein Auto parkiert?» Ein Arbeiter prüft brandneue Autos in Jakarta. (16.9.2025) Keystone/Adi Weda
  • Bild 1 von 5. US-Präsident Donald Trump und der König von Grossbritannien, Charles III, scheinen vergnügt zu sein. Beim zweitägigen Staatsbesuch des Präsidenten in Grossbritannien wurde am Mittwoch gefestet und am Donnerstag politisiert. (Keystone/Eddie Mulholland). Bildquelle: Mehr zu Trumps Staatsbesuch lesen sie hier.
    Zwei ältere Männer im Anzug lächeln und stehen nebeneinander.
  • Bild 2 von 5. Flötenspieler proben ein letztes Mal vor ihrem grossen Auftritt. (17.9.2025). Bildquelle: Keystone/Aaron Chown.
    Langes, festlich gedecktes Banketttisch in historischer Halle mit Kellnern in traditioneller Kleidung.
  • Bild 3 von 5. Bevor das Festmahl im grossen Saal des Windsor Castles losgeht, gibt es noch eine Rede von Donald Trump. (17.9.2025). Bildquelle: Keystone/Evan Vucci.
    Menschen an festlichem Banketttisch mit Blumen.
  • Bild 4 von 5. Proteste im Vorfeld: Ein 400 Quadratmeter grosses Banner von Epstein und Trump wird von Demonstrierenden vor dem Windsor Castle ausgelegt. Auch in Grossbritannien lässt man den Präsidenten den Skandal nicht vergessen. (15.9.2025). Bildquelle: Reuters/Hannah McKay.
    Grosses Banner mit Porträts auf Wiese vor Schloss.
  • Bild 5 von 5. First Lady Melanias Hut stiehlt den Anwesenden die Show – einen ähnlichen Kopfschmuck trug sie bereits bei Trumps Inauguration im Januar. (17.9.2025). Bildquelle: Keystone/Jonathan Brady.
    Personen in formeller Kleidung bei einer Veranstaltung, mit Soldaten im Hintergrund.
Violett gefärbter See in einer Wüstenlandschaft mit Vegetation.
Legende: Der farbenprächtige Ulan See in der Mongolei. Vor Ort kennt man ihn als «Herz der Erde». (15.9.2025) Getty Images/Liu Yijang
Steinstatue mit buntem Licht auf Wand.
Legende: Niklaus von Flüe geniesst die letzten Lichtstrahlen des Montagabends im Bundeshaus. Keystone/Peter Schneider
Rauch in den Farben Grün, Weiss und Rot bei einer Veranstaltung.
Legende: Am Dienstag feiert Mexiko 215 Jahre Unabhängigkeit von Spanien. Diese hat sich Mexiko 1810 hart erkämpft. Imago images/Cristian Leyva
Person legt Fuss auf mit Decke bedeckten Kasten.
Legende: Ein improvisierter Schemel für das verletzte Bein von Christoph Riner an der Herbstsession des Nationalrats. (15.9.2025) Keystone/Peter Schneider
Frauen rudern Boote unter Holzbrücke auf grünem Wasser.
Legende: Drei Frauen rudern am Dienstag mit Booten durch das Innere des Dal-Sees, dem sogenannten «Juwel in der Krone von Kaschmir». Reuters/Sharafat Ali
Luftaufnahme eines grauen Flussufers mit türkisfarbenem Wasser.
Legende: Noch ist er der längste Gletscher der Alpen: Doch der Aletschgletscher schrumpft jedes Jahr zwischen 40 und 80 Meter. (15.9.2025) Getty Images/Sean Gallup

SRF zwei, Sportlive, 15.9.2025 12:10 Uhr ; 

