US-Präsident Donald Trump und der König von Grossbritannien, Charles III, scheinen vergnügt zu sein. Beim zweitägigen Staatsbesuch des Präsidenten in Grossbritannien wurde am Mittwoch gefestet und am Donnerstag politisiert. (Keystone/Eddie Mulholland).
Bildquelle: Mehr zu Trumps Staatsbesuch lesen sie hier.
Mehr zu Trumps Staatsbesuch lesen sie hier.
Flötenspieler proben ein letztes Mal vor ihrem grossen Auftritt. (17.9.2025).
Bevor das Festmahl im grossen Saal des Windsor Castles losgeht, gibt es noch eine Rede von Donald Trump. (17.9.2025).
Proteste im Vorfeld: Ein 400 Quadratmeter grosses Banner von Epstein und Trump wird von Demonstrierenden vor dem Windsor Castle ausgelegt. Auch in Grossbritannien lässt man den Präsidenten den Skandal nicht vergessen. (15.9.2025).
First Lady Melanias Hut stiehlt den Anwesenden die Show – einen ähnlichen Kopfschmuck trug sie bereits bei Trumps Inauguration im Januar. (17.9.2025).
