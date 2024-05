Legende: Tiere im Wahllokal: Das muss in England sein. Genauer gesagt in London, wo Hund Luna seinem Herrchen, Bürgermeister Sadiq Khan, und seiner Frau Saadiya die Show stiehlt. Diese Woche fanden die Kommunalwahlen statt. (2. Mai 2024) KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

Legende: «May the force be with you» – na klar, am 4. Mai ist Star-Wars-Day. Gestartet wird der Film-Marathon mit den neun offiziellen Teilen von Star Wars in Den Haag, Niederlanden, bereits am 3. Mai. Ob dieses Stormtrooper-Outfit eine gute Wahl dafür ist, muss sich zeigen. Keystone/EPA/PHIL NIJHUIS

Legende: Wie süss sind die beiden denn? Hippo Mufaro und Mutter Ayoka in ihrem Gehege im Zoo Duisburg. Das Junge wurde am 7. April 2024 geboren und jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. (3. Mai 2024) KEYSTONE/DPA/Federico Gambarini

Legende: Der Kirchturm des Dorfs Reschen am See im Südtirol ragt aus dem fast ausgetrockneten Gewässer, gesehen am 29. April 2024. In den 1950er-Jahren wurde ein Teil des Dorfes bei der Stauung des Sees überschwemmt. Getty Images/Jan Hetfleisch

Legende: Die Landsgemeinde am 28. April 2024 in Appenzell Innerrhoden: Um eine Stimme abgeben zu können, ist persönliche Anwesenheit erforderlich. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Legende: Wo ist wohl dieses Bild entstanden? Na klar, in St. Peter-Ording im deutschen Schleswig-Holstein. Passanten gehen am Donnerstag bei starken Ostwinden und schönstem Sonnenschein am Strand spazieren. KEYSTONE/DPA/Marcus Brandt

Legende: Das ist Leidenschaft: Zwei Frauen beim 41. Maikäfertreffen in Niedersachsen im deutschen Hannover am Mittwoch. Dieses findet seit 1983 jährlich statt. KEYSTONE/DPA/Julian Stratenschulte

Legende: In Brasilien kommt es zu heftigen Regenfällen: Ein Drohnenbild zeigt am Mittwoch überflutete Häuser beim Fluss Taquari in der Stadt Encantado, im Süden Brasiliens. REUTERS/Diego Vara

Legende: Walpurgisnacht in Erfurt, Deutschland, vor dem Dom am 30. April 2024: Traditionell gilt die Nacht auf den 1. Mai als die Nacht, in der die Hexen ein Fest abhalten. Imago/Photo 2000

Legende: Der Todestag von Rennfahrer Ayrton Senna jährt sich am 1. Mai zum 30. Mal. Die brasilianische F1-Legende starb 34-jährig an den Folgen seines Unfalls in Imola, Italien. Vorn im Bild: Künstler Eduardo Kobra. Reuters/Brian Snyder

Legende: Mit leeren Händen als Gast zu einem wichtigen Besuch zu gehen, ziemt sich nicht: Bei ihrer Audienz beim Papst hat Bundespräsidentin Viola Amherd deshalb Schweizer Pralinen, ein Trinkset mit Matterhornbild und eine CD mit Tangomusik dabei. Auch Franziskus überreichte Gaben: unter anderem ein Bronzerelief mit dem Titel «Bewahrung der Schöpfung» Keystone/HO VATICAN MEDIA

1 / 3 Legende: Eine Vereidigung muss geprobt werden – zumindest bei den Schweizer Gardisten. Am 6. Mai wird dann das richtige Fest stattfinden. (30. April 2024) Imago/Alessia Giuliani/Catholic Press 2 / 3 Legende: Ernste Gesichter bei der Übung der Vereidigung. (30. April 2024) Reuters/Guglielmo Mangiapane 3 / 3 Legende: Über 130 Soldaten gehören zur päpstlichen Schweizergarde im Vatikan in Rom. (30. April 2024) Imago/Alessia Giuliani/Catholic Press

Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.