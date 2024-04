Ein Vollmond in Deutschland, ausgebüxte Pferde in London und Athen mal in Orange: Das sind die Fotos der Woche.

Legende: Ein Schnappschuss: der Mond hinter dem Fernsehturm in Frankfurt am Main. Der nächste Vollmond findet dann am 23. Mai statt. (23. April 2024) Keystone/ Michael Probst

1 / 2 Legende: Der Schnee kehrt in die Schweiz zurück und hält die Strassen-Schneeräumer weiterhin auf Trab. Ein Bild vom San-Bernardino-Pass in Graubünden. (25. April 2024) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller 2 / 2 Legende: Der San-Bernardino-Pass in Splügen (GR) kann voraussichtlich erst Ende Mai eröffnet werden. Zurzeit liegen dort 50 Zentimeter Neuschnee. (25. April 2024) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Legende: So wird ein Sieg gefeiert. Zumindest bei den Kansas City Royals. Im Bild: Pitcher James McArthur. (24. April 2024) Reuters/Jay Biggerstaff

1 / 2 Legende: In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, kommt es zu starken Überflutungen. (24. April 2024) Keystone/ DANIEL IRUNGU 2 / 2 Legende: Derzeit sind nach Angaben der kenianischen Gesellschaft des Roten Kreuzes über 100'000 Menschen von der grossen Regenzeit betroffen, die von Mitte März bis Mitte Mai dauert. (24. April 2024) Keystone/ DANIEL IRUNGU

Legende: Aufregung in London: Zwei ausgebüxte Pferde galoppieren durch die Strassen – teils blutverschmiert. Bei Routineübungen in der Nähe der Hauptresidenz von König Charles III. sind mehrere Militärpferde durchgebrannt und mit Fahrzeugen kollidiert. Die Tiere werden teils schwer verletzt – zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. (25. April 2024) Keystone/ Jordan Pettitt

Legende: Sieht für uns etwas chaotisch aus, aber die Fotoagentur Reuters schreibt dazu: «Daily life» in Cap-Haitien, Haiti. (25. April 2024) REUTERS/Ricardo Arduengo

1 / 3 Legende: Farbig und wunderschön ist dieses Tulpenfeld in Lisse, Niederlande.(23. April 2024) Reuters/ Piroschka Van De Wouw 2 / 3 Legende: Perfekt für ein Fotoshooting, denken sich diese beiden wohl. (23. April 2024) Reuters/ Piroschka Van De Wouw 3 / 3 Legende: Das Tulpenfeld erstreckt sich über eine Fläche von 32 Hektar und bietet eine volle Farbenpracht. (23. April 2024) Reuters/ Piroschka Van De Wouw

Legende: Nein, das ist kein Filter, sondern ein Originalfoto: Saharastaub bedeckt den Himmel über dem Akropolis-Hügel und färbt die griechische Hauptstadt Athen orange. (23. April 2024) Keystone/ ORESTIS PANAGIOTOU

Legende: Brasilianische Ureinwohner nehmen an einer Sitzung des Nationalkongresses in Brasilia teil, um die Regierung aufzufordern, die Landabgrenzung in Brasilien voranzutreiben, nachdem rechte Gesetzgeber Rückschritte gemacht haben. (23. April 2024) Keystone/ Andre Borges

Legende: Bei Sonnenaufgang treten Ruderboote während der Morgenandacht zum Anzac-Tag an der Südostküste Australiens auf. Der 25. April ist ein nationaler Gedenktag in Australien, Neuseeland und Tonga. Er erinnert an die erste Militäraktion von australischen und neuseeländischen Truppen sowie Soldaten aus Tonga im Ersten Weltkrieg. (25. April 2024) Keystone/ Jono Searle

