Hühner in der ersten Klasse und weitere Bilderhighlights
Gefiederte Passagiere an Bord: Unbekannte wandeln ein Erste-Klasse-Abteil der Deutschen Bahn in einen Hühnerstall um. In Köln heisst es für die Hühner dann: Endstation. (14.10.2025)
IMAGO / Funke Foto Services
Es ist ein Geschenk der besonderen Art, das Papst Leo XIV. am Mittwoch erhält: Ein polnischer Pferdezüchter übergibt dem katholischen Oberhaupt im Vatikan ein Vollblutaraber-Pferd. Die Freude steht dem Pontifex ins Gesicht geschrieben.
REUTERS/ATTENTION EDITORS
Über den Wolken soll die Freiheit ja bekanntlich grenzenlos sein. Wer diese Woche in der Schweiz die Sonne geniessen wollte, ging am besten hoch hinaus. (14.10.2025)
KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
Windsurferinnen und Windsurfer geniessen das sonnige Herbstwetter am Walchensee in Bayern, Süddeutschland. (15.10.2025)
Keystone/ ANNA SZILAGYI
Ein historischer Tag: Alle verbliebenen Geiseln werden am Montag aus der Gewalt der Hamas freigelassen. Die Zwillinge Gali und Ziv Berman wurden beide in den Gazastreifen verschleppt und sehen sich nach über zwei Jahren zum ersten Mal wieder. (13.10.2025)
IMAGO / Anadolu Agency
Kleiner Flitzer: Beim WM-Qualifying-Spiel Wales vs. Belgien in Cardiff, Wales, zieht ein kleiner Nager die Aufmerksamkeit auf sich – das Spiel muss kurzzeitig unterbrochen werden, die Ratte wird unversehrt vom Platz eskortiert. (13.10.2025)
IMAGO / Propaganda Photo
Am Freitag findet im Nyayo National Stadium in Nairobi die Trauerfeier für den ehemaligen kenianischen Premierminister Raila Odinga statt, der während einer Behandlung in Indien verstorben ist.
REUTERS/Thomas Mukoya
In der Hauptstadt Perus kommt es zu heftigen Protesten, nachdem Präsident Jose Jeri sein Kabinett vorgestellt hat. (15.10.2025).
In der Hauptstadt Perus kommt es zu heftigen Protesten, nachdem Präsident Jose Jeri sein Kabinett vorgestellt hat. (15.10.2025)
REUTERS/Angela Ponce
Studenten, Gewerkschafterinnen und Mitglieder zivilgesellschaftlicher und politischer Gruppen protestieren in Lima gegen steigende Kriminalität, wirtschaftliche Unsicherheit und Korruption. (15.10.2025).
Studenten, Gewerkschafterinnen und Mitglieder zivilgesellschaftlicher und politischer Gruppen protestieren in Lima gegen steigende Kriminalität, wirtschaftliche Unsicherheit und Korruption. (15.10.2025)
REUTERS/Angela Ponce
Das zehn Monate alte Känguru-Jungtier Lili erkundet im Büro des Zoodirektors in Nyiregyhaza, Ungarn, neugierig seine Umgebung. Vor einem Monat wurde es aus dem Beutel seiner Mutter geworfen. Seitdem versorgen Tierärzte das Jungtier. (15.10.2025)
Keystone/ Attila Balazs
Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu musste sich diese Woche – wie bereits sein Vorgänger Francois Bayrou – einem Misstrauensvotum stellen. Dem voraus gingen turbulente Wochen für die französische Politik. Ob es da dem Fotografen während einer Rede des Premiers wohl schwindlig wurde? (16.10.2025)
KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT
