Bilder der Woche Hühner in der ersten Klasse und weitere Bilderhighlights

19.10.2025, 07:00

Hühner auf Strohmatte in einem Zugabteil sitzend.
Legende: Gefiederte Passagiere an Bord: Unbekannte wandeln ein Erste-Klasse-Abteil der Deutschen Bahn in einen Hühnerstall um. In Köln heisst es für die Hühner dann: Endstation. (14.10.2025) IMAGO / Funke Foto Services
Mann in religiösem Gewand und Mann im Anzug mit weissem Pferd.
Legende: Es ist ein Geschenk der besonderen Art, das Papst Leo XIV. am Mittwoch erhält: Ein polnischer Pferdezüchter übergibt dem katholischen Oberhaupt im Vatikan ein Vollblutaraber-Pferd. Die Freude steht dem Pontifex ins Gesicht geschrieben. REUTERS/ATTENTION EDITORS
Person fotografiert über Wolken mit Bergblick.
Legende: Über den Wolken soll die Freiheit ja bekanntlich grenzenlos sein. Wer diese Woche in der Schweiz die Sonne geniessen wollte, ging am besten hoch hinaus. (14.10.2025) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
Zwei Windsurfer auf einem glitzernden See.
Legende: Windsurferinnen und Windsurfer geniessen das sonnige Herbstwetter am Walchensee in Bayern, Süddeutschland. (15.10.2025) Keystone/ ANNA SZILAGYI
Zwei lächelnde Männer in dunkler Kleidung bei einer Begrüssung im Freien.
Legende: Ein historischer Tag: Alle verbliebenen Geiseln werden am Montag aus der Gewalt der Hamas freigelassen. Die Zwillinge Gali und Ziv Berman wurden beide in den Gazastreifen verschleppt und sehen sich nach über zwei Jahren zum ersten Mal wieder. (13.10.2025) IMAGO / Anadolu Agency
Torwart versucht, eine Ratte auf dem Fussballfeld zu fangen.
Legende: Kleiner Flitzer: Beim WM-Qualifying-Spiel Wales vs. Belgien in Cardiff, Wales, zieht ein kleiner Nager die Aufmerksamkeit auf sich – das Spiel muss kurzzeitig unterbrochen werden, die Ratte wird unversehrt vom Platz eskortiert. (13.10.2025) IMAGO / Propaganda Photo
Mann in bunter Kleidung mit Brille und Orangen.
Legende: Am Freitag findet im Nyayo National Stadium in Nairobi die Trauerfeier für den ehemaligen kenianischen Premierminister Raila Odinga statt, der während einer Behandlung in Indien verstorben ist. REUTERS/Thomas Mukoya
  • Bild 1 von 2. In der Hauptstadt Perus kommt es zu heftigen Protesten, nachdem Präsident Jose Jeri sein Kabinett vorgestellt hat. (15.10.2025). Bildquelle: REUTERS/Angela Ponce.
    Person stürzt inmitten von Rauch und Flammen auf der Strasse.
  • Bild 2 von 2. Studenten, Gewerkschafterinnen und Mitglieder zivilgesellschaftlicher und politischer Gruppen protestieren in Lima gegen steigende Kriminalität, wirtschaftliche Unsicherheit und Korruption. (15.10.2025). Bildquelle: REUTERS/Angela Ponce.
    Protestierender vor Polizeireihe mit Schutzschildern.
Kängurubaby betrachtet eine Kamera im Raum.
Legende: Das zehn Monate alte Känguru-Jungtier Lili erkundet im Büro des Zoodirektors in Nyiregyhaza, Ungarn, neugierig seine Umgebung. Vor einem Monat wurde es aus dem Beutel seiner Mutter geworfen. Seitdem versorgen Tierärzte das Jungtier. (15.10.2025) Keystone/ Attila Balazs
Bewegungsunschärfe im Parlamentsgebäude mit Redner am Pult.
Legende: Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu musste sich diese Woche – wie bereits sein Vorgänger Francois Bayrou – einem Misstrauensvotum stellen. Dem voraus gingen turbulente Wochen für die französische Politik. Ob es da dem Fotografen während einer Rede des Premiers wohl schwindlig wurde? (16.10.2025) KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

SRF 1, 10vor10, 13.10.2025, 21:50 Uhr ; 

