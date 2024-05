Legende: Freudentaumel für die Schweiz: Das Bieler Gesangstalent Nemo gewinnt den Eurovision Song Contest 2024 im schwedischen Malmö. Keystone/Martin Meissner

Legende: Anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums des Planetariums findet am 7. Mai im Verkehrshaus Luzern eine Show über das Universum statt. Einfach nur eindrücklich. KEYSTONE/Urs Flueeler

Legende: Über den roten Teppich watscheln: Eine Ente läuft mit ihren Küken am Mittwoch über den roten Teppich vor einer Begrüssungszeremonie für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Serbien-Palast in Belgrad. AP Photo/Darko Vojinovic

Legende: Rund 150 Chorsängerinnen und -sänger singen am 9. Mai – dem Europatag – die ukrainische Hymne im Museumsgarten in Bern. Als Europatag werden zwei Tage im Jahr bezeichnet: Der 5. Mai erinnert an die Gründung des Europarates 1949, der 9. Mai an die Schuman-Erklärung von 1950. KEYSTONE/Anthony Anex

Legende: Das grösste Festival für Film-, Game-, Comic- und Cosplay-Fans in der Schweiz feiert sein zehnjähriges Bestehen. Eine Cosplayerin posiert am Donnerstag auf dem Festival Fantasy Basel – The Swiss Comic Con 2024. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Legende: Das olympische Feuer in Marseille: Das Dreimastschiff «Belem», welches das olympische Feuer trägt, fährt am 8. Mai 2024 im alten Hafen vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris ein. REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY

1 / 3 Legende: Am Montag findet die Met-Gala statt. Superstars wie Zendaya tragen ausgefallenen Kleider und Kostüme zur Schau. Evan Agostini/Invision / AP 2 / 3 Legende: Cardi B ganz extravagant und grossflächig unterwegs: Wieso braucht es noch einen roten Teppich, wenn man den eigenen tragen kann? Evan Agostini/Invision / AP 3 / 3 Legende: Auch Lana Del Rey imponiert mit ihrem Outfit: Mücken haben sie am Event bestimmt nicht gestochen. Evan Agostini/Invision / AP

Legende: Arbeiter decken die Rasenplätze der Sportanlage Stighag in Kloten ab. Nachdem der invasive Japankäfer den Winter wohl überlebt hat, ergreifen die Zürcher Behörden Massnahmen. Der Kanton Zürich hat damit begonnen, diverse Fussballplätze in Kloten mit einer Plastikfolie abzudecken. KEYSTONE/Michael Buholzer

Legende: Ende März sterben sechs Menschen, als ein Containerschiff eine Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore an der Ostküste rammt. Nun sind alle Toten geborgen – doch die Arbeit an der Unfallstelle ist längst nicht vorbei, wie dieses Bild vom 8. Mai 2024 zeigt. Getty Images/Chip Somodevilla

Legende: Auch Störche geben Wert auf gutes Netz. In Niederglatt (ZH) hat ein Weisstorch sein Nest auf einer Mobilfunkantenne gebaut und haust seit dem auf dem Netz-Versorger. KEYSTONE/Michael Buholzer

Legende: Eine Christie’s-Mitarbeiterin zeigt während der Vorbesichtigung am 9. Mai die gelbe Rose, einen ungefassten farbigen Diamanten von 202 Karat aus Südafrika. Der Verkaufspreis wird auf vier Millionen Schweizer Franken geschätzt. Die Auktion findet am 15. Mai 2024 in Genf statt. KEYSTONE/Martial Trezzini

Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.